São Caetano institui o Dezembro Cinza em homenagem a agentes de segurança

Dezembro Cinza, campanha em homenagem a agentes das forças de segurança falecidos em serviço, entrou no calendário de eventos e solenidades da Prefeitura de São Caetano do Sul. O prefeito Tite Campanella sancionou lei aprovada pela Câmara Municipal que institui no calendário oficial tributo a esses profissionais.

A lei é decorrente de proposta do vereador Professor Ródnei – o projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelo Legislativo no mês passado. O escopo do projeto tem como objetivo sempre lembrar de policiais e bombeiros militares, policiais civis do Estado de São Paulo e guardas municipais de São Caetano do Sul que deram a vida para proteger a população.

“A criação do Dezembro Cinza representa um marco importante para honrar a memória daqueles que tombaram no exercício de suas missões constitucionais, além de conscientizar sobre a necessidade de maior apoio e reconhecimento a esses profissionais”, argumentou o parlamentar ao propor o projeto de lei.