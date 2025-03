Professor Ródnei comemora aprovação de lei que homenageia heróis da segurança pública

O vereador Professor Ródnei (PSD) comemorou a aprovação do projeto de lei que institui o mês Dezembro Cinza no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município. A proposta, aprovada em segunda votação pela Câmara Municipal no dia 25 de fevereiro, homenageia policiais e bombeiros militares, policiais civis do Estado de São Paulo e guardas municipais de São Caetano do Sul que faleceram no exercício de suas profissões.

Na justificativa do projeto, Professor Ródnei destacou a importância de valorizar a história desses profissionais que dedicaram suas vidas à segurança pública. “A iniciativa busca rememorar os agentes de segurança que perderam suas vidas no cumprimento do dever, destacando sua importância na proteção da sociedade. O projeto visa promover a valorização e o respeito a esses profissionais, reconhecidos como verdadeiros heróis por arriscarem suas vidas em prol da segurança pública.”

O vereador enfatizou que atuar nas forças de segurança no Brasil é um desafio constante, marcado por riscos e sacrifícios. “A criação do Dezembro Cinza representa um marco importante para honrar a memória daqueles que tombaram no exercício de suas missões constitucionais, além de conscientizar sobre a necessidade de maior apoio e reconhecimento a esses profissionais”, acrescentou.

Após a votação, o parlamentar agradeceu os vereadores pela aprovação do projeto. “Considero fundamental reconhecer e homenagear os heróis que perderam suas vidas no exercício de suas funções, em especial os guardas da nossa corporação de São Caetano do Sul. Espero que possamos realizar um ato solene em memória desses bravos profissionais e confortar as famílias que perderam seus entes queridos”, finalizou Professor Ródnei.