Dezembro Cinza é aprovado pela Câmara de São Caetano

A Câmara de São Caetano do Sul aprovou na tarde desta terça-feira, 11, em primeiro turno, o Dezembro Cinza na cidade, data que homenageia os agentes das forças de segurança falecidos em decorrência da profissão. A comemoração do mês é instituída no calendário oficial do município.

O projeto especifica entre os profissionais da área os policiais e bombeiros militares, os policiais civis do Estado de São Paulo e os guardas civis municipais (GCMs) da cidade.

“Nós temos o objetivo de homenagear essa classe, essas funções importantes, onde esses homens e mulheres saem para a rua em defesa da nossa sociedade, tendo em vista o risco iminente de vida”, disse o autor do projeto de lei, vereador Professor Ródnei (PSD).

Outras datas

Além do Dezembro Cinza, outras datas referentes ao calendário oficial foram aprovadas em primeiro turno durante a sessão ordinária. Entre elas, a Semana de Controle e Combate aos Diversos Vícios, de autoria do vereador Marcos Fontes (PP), o Dia da Mãe Cuidadora, do ex-vereador Daniel Córdoba (PSD) e o Dia do Elvis Presley, do vereador Gilberto Costa (PP).

Todos os projetos propõem que a comemoração das datas seja anual. O projeto de Fontes estabelece que a semana proposta seja realizada na quarta semana do mês de junho. Já a matéria de Córdoba, em 24 de março. Por fim, a propositura de Gilberto, em 16 de agosto, dia do falecimento do cantor.