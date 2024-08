São Caetano inaugura neste domingo o Parque Elis Regina, antigo Tamoyo, no Bairro Cerâmica

Com 16 mil metros quadrados entre área verde e de lazer, São Caetano ganha neste domingo (18/8), o Parque Elis Regina, antigo Tamoyo. A cerimônia de inauguração acontecerá às 11h, com a presença do prefeito José Auricchio Júnior. “O Parque Elis Regina é mais uma opção de lazer para os moradores de São Caetano, com área verde e diversas opções para a família toda. Espaços como esse são essenciais para cuidar da saúde e do bem-estar da população”, afirma o prefeito Auricchio. A Prefeitura investiu mais de R$ 90 milhões na construção e reformas de sete parques nos últimos anos.

O Parque Elis Regina conta com pista para caminhada, quadras de tênis, playgrounds, equipamentos de ginástica, área de estar e convivência, palco para apresentações artísticas, pufes, mesas e bicicletários, além de espelho d’água e um paisagismo que contempla vários tipos de vegetação. Tudo para proporcionar bem-estar e aconchego aos cidadãos.

A construção do parque teve início em março de 2023. A obra recebeu um investimento de aproximadamente R$ 14.900.000,00, sendo R$ 10.000.000,00 do convênio com o governo estadual e R$ 4.900.000,00 da Finisa. No local onde o parque foi construído funcionou até o ano de 2020 o antigo Centro Esportivo Recreativo Municipal, conhecido como parque Tamoyo, inaugurado na década de 1960. No entanto, o parque apresentava diversas patologias insanáveis e foi necessária a demolição para a construção do Parque Elis Regina.

HOMENAGEM

O Parque Elis Regina recebeu esse nome em homenagem à inesquecível Elis Regina Carvalho Costa, (1945 – 1982), uma das maiores cantoras brasileiras, que marcou a cultura musical do país com seu talento, voz potente e interpretação emocional. Elis Regina teve uma conexão importante com Tom Jobim, um dos principais compositores do Brasil, e juntos criaram momentos memoráveis na música como a icônica apresentação de “Águas de Março”. Uma homenagem que celebra a cultura e a história musical do Brasil, e remete aos visitantes à rica tradição cultural do país. O Parque Elis Regina está integrado ao Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim.

O Parque Elis Regina abre todos os dias, das 6h às 22h.