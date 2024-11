São Caetano forma a primeira turma do curso de Banho e Tosa

O prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, o secretário de Saúde, Guilherme Esposito, e a subsecretária de Saúde e Bem-Estar Animal, Alexandra Gimenez da Costa, entregaram nesta segunda-feira (4/11) certificados para os 28 formandos da primeira turma do curso de Banho e Tosa.

O curso foi iniciado em maio e concluído em outubro. Cinco alunos já estão no mercado de trabalho. Em julho uma nova turma iniciou as aulas, que devem ser encerradas no final de novembro – no dia 11 mais uma turma será iniciada.

“Somos uma das poucas cidades brasileiras que conta com esse conjunto de saúde e proteção animal, que foi coroado com a capacitação de profissionais para atender a nova onda de empregos voltados à atividade pet. No Brasil, é o segmento que cresce com olhar de empresas multinacionais que têm chegado com redes de hospitais veterinários e de comercialização de produtos, entre outros. Tenho certeza que o mercado, em franca expansão, vai absorver todos os nossos formandos”, afirmou Auricchio.

O secretário de Saúde, Guilherme Esposito, destacou a importância que os pets têm hoje para todas as famílias. “Falar sobre proteção animal e programas voltados aos pets é sempre uma pauta importante, porque hoje eles fazem parte das famílias. Poder formar profissionais para atuarem com carinho, respeito e qualificação, traz mais segurança e tranquilidade aos tutores. O município tem mercado bom e uma grande cadeia que se movimenta com atividades na área de petcare”, destacou.

O curso inclui aulas teóricas e práticas. São ensinadas técnicas de banho em cães, corte de unhas, limpeza de orelhas, escovação de pelos, tosa higiênica e tosa geral. “Com muita alegria formamos a primeira turma da nossa escola, a primeira escola de saúde e bem-estar animal do Brasil. Vocês fazem parte dessa história, construída com muita dedicação, amor e respeito aos pets. Aproveito para parabenizar toda minha equipe, porque projetos assim precisam de pessoas comprometidas e que gostem e respeitem os pets”, comemorou Alexandra.

As inscrições são abertas por meio de editais específicos, divulgados oportunamente nos canais oficiais da Prefeitura. Para participar é necessário ter idade mínima de 18 anos, ser morador de São Caetano e ter Ensino Médio completo.

Eliane Queiroz de Barros, conhecida como Lica Adestradora, é proprietária do Cão Sincero Adestramento, Creche e Hotel. “Eu trabalho com cães há 5 anos, sou adestradora e tenho empresa no município. Como expandimos nossas atividades, atendendo creche e hotel, nossos clientes começaram a pedir banho e tosa. Apareceu a oportunidade de fazer o curso para conseguir atender essa demanda e, talvez futuramente, expandir novamente os negócios montando o serviço de banho e tosa com outras colaboradoras, aumentando nossa oferta. Com certeza o curso veio para agregar conhecimento.”

A Escola de Saúde e Bem-Estar Animal foi inaugurada no dia 28 de março com objetivo de ofertar a prática para o ensino profissionalizante de jovens e adultos que queiram adentrar o mercado de trabalho na área pet. Conta com espaço para a realização de programas educacionais, palestras, cursos e workshops sobre bem-estar animal, conscientização e posse responsável, além de área para aulas práticas de banho e tosa.

Os cachorros utilizados nas aulas – pet modelos – são de moradores que se inscrevem no site da Prefeitura, no Saúde e Bem-Estar Animal. As aulas práticas são supervisionadas por profissionais.