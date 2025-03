São Caetano firma parceria com Google para impulsionar o comércio local

Em uma ação inédita para impulsionar a digitalização e o desenvolvimento econômico da cidade, a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação), formalizou nesta segunda-feira (24/3) uma parceria com a Google Brasil, em São Paulo. O foco é o lançamento do projeto O Que Tem Perto de Mim, que visa ampliar a visibilidade dos estabelecimentos comerciais da cidade ao integrar seus dados ao Google Maps. Assim, os comércios da cidade serão cadastrados na plataforma, tornando-se acessíveis a informações como endereço com geolocalização, horário de funcionamento, telefone, nome fantasia da empresa, avaliações e fotos.

Essa iniciativa facilitará a busca por serviços e comércios tanto para moradores quanto consumidores de outros municípios, promovendo a circulação econômica e incentivando o consumo local. “Ao levar essa pauta diretamente à sede da Google, São Caetano reafirma seu protagonismo em inovação e gestão pública eficiente. A parceria coloca a cidade em evidência, conectando o comércio local a uma das plataformas mais utilizadas do mundo, sem custos para o município”, destacou a vice-prefeita, Regina Maura Zetone, que representou o prefeito Tite Campanella no ato.

A execução do projeto será feita nos próximos dias e ficará a cargo da DTI (Divisão de Tecnologia da Informação) da Prefeitura, que utilizará dados públicos do Cartão CNPJ para alimentar o sistema da Google com as informações dos estabelecimentos locais.

“Este é um exemplo de política pública de inovação com impacto direto na vida das pessoas. Empresas mais visíveis são empresas mais fortes, o que se traduz em mais emprego, renda e desenvolvimento para todos”, afirmou Alan de Camargo, secretário da Sedeti.

Além de ampliar a visibilidade digital, o projeto representa um passo estratégico para fortalecer a economia local, criando um ambiente mais dinâmico e competitivo, onde pequenos e médios empreendedores terão mais oportunidades de crescimento.