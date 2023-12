ABCdoABC é destaque em evento do Google

Aconteceu nesta quarta-feira (29/11), o Brasil Summit 2023, evento anual do Google News Initiative, um projeto do Google que atua no desenvolvimento e validação da inovação, sustentabilidade e diversidade das organizações jornalísticas digitais da imprensa brasileira.

Como uma referência local de produção jornalística, o ABCdoABC foi um dos convidados desta edição, na qual, para além de participar de um intercâmbio social com diversos outros veículos de todo o Brasil, fomos também reconhecidos pela qualidade e idoneidade de nosso trabalho.

Alex Faria, Fundador e CEO do ABCdoABC se surpreendeu quando foi citado em destaque no evento. “Eu realmente não esperava. Um portal local, que representa a região do ABC, ser referenciado por um resultado expressivo, em um programa seleto de uma das maiores bigtechs do planeta, foi realmente especial. Ouvir meu nome e ter nossas ações citadas me encheu de orgulho”, comemora.

Brasil Summit 2023 Foto: Alex Faria/ABCdoABC

Obviamente, sacrifícios e investimentos foram necessários até que este momento se tornasse uma realidade. No âmbito tecnológico, passamos, este ano, por diversas modificações importantes em nosso portal, possibilitando, por exemplo, que as páginas sejam abertas em 0,5 segundos, visando sempre a melhor experiência para nossos leitores. “O reconhecimento é resultado de muito trabalho e dedicação nesses quase 15 anos de ABCdoABC”, comenta Alex, “Todo o esforço que fizemos na remodelação da programação do portal, no conteúdo, nos acertos das decisões técnicas da área estratégica, enfim, uma reviravolta tecnológica de 360 graus, afim de construir um novo portal, totalmente voltado para a alta performance e inteligência na navegação. Fomos muito ousados e conseguimos”, finaliza.