São Caetano entrega mais uma escola reformada e ampliada: EMEF Oswaldo Samuel Massei

Nesta terça-feira (26/11), o prefeito de São Caetano do Sul, José Auricchio Júnior, fez a entrega de mais uma escola, após obras de reforma e ampliação: a EMEF Oswaldo Samuel Massei, no Bairro Oswaldo Cruz. “Fiquei muito feliz com o resultado. A escola está acolhedora e bem equipada e, das escolas municipalizadas, essa era a última que ainda não havia passado por uma grande intervenção”, destacou Auricchio.

A cerimônia de entrega também contou com a presença do prefeito eleito, Tite Campanella, do atual vice-prefeito, Carlos Humberto Seraphim, da secretária de Educação, Minéa Fratelli, e de diversos representantes do Poder Legislativo, além de integrantes da Comap (Comissão Municipal da Associação de Pais).

O prefeito eleito Tite Campanella expressou a alegria que o gestor público vivencia ao inaugurar e reformar escolas. “É uma das melhores coisas que um prefeito pode fazer. Investimento em Educação nunca é demais”. A secretária Minéa elogiou o novo espaço da escola, “arejado e adequado para as crianças se desenvolverem” e agradeceu a participação dos pais nas decisões da escola e no esforço de provê-la com equipamentos e materiais para os novos espaços pedagógicos criados, como o laboratório de ciências, sala de leitura, espaço maker e sala de Arte e Cultura.

Na unidade escolar, que atende atualmente 845 alunos, também foi feita uma ampliação do refeitório e da cozinha, reparos no piso do pátio e na quadra poliesportiva; uma nova cobertura para rampa PCD e reforma em todas as salas de aula, nas quais foram trocadas as janelas, para melhorar a ventilação.

HOMENAGEM

Após mostrar aos convidados todos os espaços da escola, orgulhosamente, a diretora Valdirene Rodrigues Costa conduziu-os ao anfiteatro, onde uma surpresa os aguardava: os alunos de 1º e 2º anos apresentaram uma linda música em agradecimento à nova escola, composta pela professora Fernanda Reis.

Representantes da Associação de Pais e Mestres também expressaram aprovação pelo trabalho realizado na reforma. “A escola ficou mais jovial, com a pintura e o mobiliário novo”, elogiou Andrea Ballila, integrante da Comap. “Eu fiquei apaixonada”, resumiu Tatiane Massei, feliz por ver valorizada a memória de seu antepassado. O nome da unidade escolar é uma homenagem a Oswaldo Massei (1921-1973), que foi prefeito de São Caetano do Sul em dois mandatos (1957-1961 e 1969-1973), além de deputado estadual, eleito três vezes: 1954, 1962 e 1966.