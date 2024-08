São Caetano encerra 31ª Festa Italiana com recordes: 148 mil visitantes e R$ 4 milhões arrecadados

Um fim de semana (24 e 25/8) de temperaturas baixas, mas de muita emoção, alegria, confraternização e de consolidação de recordes. Assim foi o encerramento da 31ª Festa Italiana, maior festa temática do ABC e uma das maiores do Estado de São Paulo e do Brasil, que aconteceu durante quatro fins de semana de agosto, no Bairro Fundação.

O evento registrou recordes de público e de arrecadação pelas 31 entidades assistenciais participantes. Cerca de 148 mil pessoas compareceram nas oito noites, público que se deliciou com a gastronomia do País da Bota e contribuiu com a manutenção e aprimoramento das atividades desenvolvidas pelas instituições, que arrecadaram aproximadamente R$ 4 milhões.

“A Festa Italiana já se tornou um patrimônio histórico imaterial e tem sido aprimorada a cada edição. Prova disso é a realização deste ano, com recordes superados. Isso foi possível, também, pela utilização do Parque Municipal Província de Treviso, que dá mais conforto aos visitantes, sempre com muita segurança, com a nossa Guarda Civil Municipal e as Polícias Militar e Civil, além do monitoramento por drones. Mais um ano em que não tivemos um único incidente”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

O deputado estadual Thiago Auricchio também prestigiou o encerramento. “Tenho uma memória afetiva desde quando eu era criança e vinha à Festa Italiana com meus pais. Naquela época já tínhamos a figura do Fred Rovella, nosso eterno ‘pula-pula São Caetano’. É sempre uma alegria muito grande estar aqui confraternizando com a nossa gente.”

Figura mais que especial, presente desde a primeira edição, em 1993, o cantor Fred Rovella falou, emocionado, sobre o mais tradicional evento cultural de São Caetano. “Tenho um carinho imenso pela Festa Italiana e posso dizer, do fundo do meu coração, que é a mais organizada festa que homenageia o povo italiano do Brasil. Essa organização, nós temos de agradecer ao prefeito José Auricchio Júnior, à Fundação Pró-Memória, na figura do Charly Farid Cury, e ao secretário de Cultura, Erike Busoni.”

A senhora Maria Aparecida, que mora no Bairro Santo Antônio, há 66 anos, afirmou que não perde uma edição da Festa Italiana “Venho há muitos anos prestigiar a culinária e os shows que trazem muito da cultura italiana. Sou neta de italianos e essa festa me lembra da minha história.” Neste ano, ela trouxe sua prima Sandra, que veio de São Paulo, do bairro Bela Vista. “Foi muito bom vir prestigiar a Festa Italiana, onde a comida é muito boa e as músicas muito animadas”, concluiu Sandra.

ATRAÇÕES

O fim de semana de encerramento da 31ª Festa Italiana teve duas grandes atrações. No sábado, a presença internacional da cantora italiana Mafalda Minnozzi esquentou o público. “Estou muito feliz em poder participar desta grande festa, que representa a Itália e suas tradições”, afirmou.

Já no domingo quem subiu no palco foi o cantor e compositor Toquinho. “Estou muito agradecido e emocionado pelo carinho recebido desde que cheguei a São Caetano e, principalmente, pela presença de cada um de vocês que estão aqui, neste friozinho. Vamos esquentar isso aqui”, ressaltou o cantor, que alegrou e emocionou o público com Aquarela, entre outros sucessos.