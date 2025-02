São Caetano empossa novo secretário da Secretaria de Assuntos Jurídicos

Nesta quinta-feira (27/2), o prefeito de São Caetano do Sul, Tite Campanella, realizou a solenidade de transmissão de cargo da Sejur (Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos). O Procurador Geral do Município Allan Frazatti, que ocupava a Sejur interinamente, passou a Secretaria ao advogado Marcelo Mori.

Em seu discurso, o prefeito agradeceu ao procurador Allan Frazatti pelo trabalho realizado com excelência nas duas funções nos últimos dois meses e apresentou o novo secretário que vem somar esforços à administração pública. “A Procuradoria e a Sejur são duas pastas bastante complexas. Fico feliz de trazer o Dr. Marcelo Mori, que tem minha admiração e confiança, além de grande competência técnica. Ele atende perfeitamente nossa proposta de renovar a administração municipal, preparando novos nomes para cuidar de nossa cidade no futuro”.

Frazatti elogiou a indicação do colega. “É um profissional brilhante, com quem vamos trabalhar em conjunto para vencer os desafios que a administração nos apresenta”, disse.

“Assumo com imensa honra e profundo sendo de responsabilidade esse trabalho. É uma oportunidade de retribuir à cidade de São Caetano onde iniciei minha trajetória acadêmica e profissional e formei minha família”, declarou Marcelo Mori.

O evento, no Palácio da Cerâmica, contou com a presença da vice-prefeita Regina Maura, de secretários da administração municipal e representantes do Poder Legislativo, além de familiares do novo secretário.



Crédito:Gabriela Gonçalves / PMSCS Regina Maura, Tite e Mori