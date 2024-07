São Caetano é bicampeã dos Jogos Regionais

Os atletas de São Caetano do Sul fizeram bonito diante da torcida e foram campeões gerais pela 16ª vez dos Jogos Regionais (a segunda consecutiva). São Caetano ratificou o título geral com as vitórias no vôlei feminino sub-21 sobre Diadema, por 3 a 2, e no vôlei masculino sub-21 sobre Santo André, por 3 a 0, na noite de sexta-feira (12/7), no Ginásio Milton Feijão.

“Quero parabenizar todos os atletas e comissões técnicas por mais este título dos Jogos Regionais, que reforça a grande tradição esportiva de São Caetano. É um orgulho para a nossa cidade”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

São Caetano foi campeã nas modalidades: vôlei masculino sub-21, vôlei feminino sub-21, badminton masculino sub-21, basquete masculino, bocha, capoeira masculino, damas feminino sub-21, damas masculino sub-21, futsal feminino sub-21, ginástica artística masculino, judô feminino, tênis de mesa masculino, tênis de mesa feminino sub-21, ginástica rítmica feminino, futebol masculino, tênis feminino sub-21 e tênis masculino sub-21.

Eric Romero/PMSCS

A cidade ainda ganhou a medalha de prata no atletismo feminino, atletismo masculino, badminton feminino sub-21, biribol, ciclismo masculino, ginástica artística feminina sub-14, judô masculino e futebol feminino. O bronze ficou com as modalidades: capoeira feminino, ciclismo feminino, karatê masculino e natação masculino.

“Foram dias muito felizes, de muita competição e que no final deu tudo certo com mais um título geral dos Jogos Regionais. Agora, já iniciamos a preparação para os Abertos”, disse o secretário da SELJ (Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude), Mauro Chekin. Agora, os atletas se preparam para representar São Caetano na 86ª edição dos Jogos Abertos do Interior, que será disputada em novembro, em São José do Rio Preto.