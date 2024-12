São Caetano do Sul promove show de Natal com Guilherme Arantes

Um encontro do clássico e do popular, celebrando a arte e a cultura. Assim foi o Show de Natal da cidade de São Caetano do Sul, com apresentação do cantor Guilherme Arantes, precedido por apresentação da Orquestra Sinfônica e pelo Coro de Repertório da Fundação das Artes.

Pouco antes do show, o prefeito José Auricchio Júnior agradeceu a presença do cantor prestigiando São Caetano do Sul pela terceira vez: apresentou-se em 2014 e em 2017, na Praça Cardeal Arcoverde e, recentemente (outubro de 2024), no Teatro Paulo Machado de Carvalho. Dessa vez, a apresentação teve um toque especial: ocorreu no recém-inaugurado parque linear da Avenida Presidente Kennedy, denominado “Parque Municipal Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”. “Vocês estão de parabéns”, disse o cantor, elogiando mais essa conquista.

Às 18h30 começou o Show de Natal, com a apresentação de 120 músicos: 50 instrumentistas da Orquestra Sinfônica, acompanhados de 60 coralistas e 10 solistas cantores, entre alunos, ex-alunos e professores da Fundação das Artes.

Guilherme Arantes começou a sua apresentação às 20h30, com acompanhamento de banda, o que trouxe um brilho especial a clássicos como Brincar de Viver, Meu Mundo e Nada Mais; Planeta Água e Cheia de Charme.

O público, fiel, não se intimidou pela garoa na noite desta segunda. Foi o caso de Aldiva Biscaro, fã de Guilherme Arantes “desde sempre”. Moradora do bairro Santa Paula há mais de 50 anos, ela foi ao show com filhos e noras. Disse que só tinha visto o artista pela TV e aproveitava a oportunidade de assistir ao cantor pertinho do palco montado no parque.

Como nas demais iniciativas da Secretaria de Cultura, a entrada foi solidária: quem pôde, contribuiu com um quilo de alimento não perecível.



