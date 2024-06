São Caetano divulga datas do sorteio do Programa Placa Premiada

No Diário Oficial Eletrônico desta terça-feira (25/6), a Prefeitura de São Caetano do Sul divulgou o cronograma do Programa “Placa Premiada”, que sorteará o prêmio de R$ 40 mil a quem emplacar ou transferir o veículo para São Caetano. Proprietários de automóveis já emplacados em SCS, estando adimplentes com o IPVA, também participam do sorteio.

A Campanha de Incentivo ao Emplacamento e Transferência de Veículos Automotores para o Município de São Caetano, denominada de “Placa Premiada”, foi instituída em 2022 com o intuito de aumentar a arrecadação tributária referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA e incrementar sua receita própria.

Segundo a secretária de Fazenda Stefânia Wludarski, todos os carros emplacados na cidade já estão automaticamente cadastrados no programa, que premiará os participantes sorteados pela Loteria Federal em 28/9/2024.

Confira o cronograma da premiação:

I – Data limite de obtenção do documento de propriedade ou transferência do veículo para o Município de São Caetano do Sul – 31/07/2024

II – Período para ampla campanha de divulgação – de 01/07/2024 a 31/08/2024

III – Data para a geração e divulgação dos números dos cupons de cada participante cadastrado – 20/09/2024

IV – Data da extração da Loteria Federal que servirá de base para a apuração dos contemplados – 28/09/2024

V – Período para apresentação pelo contemplado do comprovante de recolhimento do IPVA, certidão negativa de débitos municipais, documento de transferência de endereço (se for o caso), documentos do proprietário e licenciamento do veículo – de 2 a 11/10/2024

VI – Data prevista para homologação e publicação do cupom sorteado – 18/10/2024

VII– Data prevista para entrega do prêmio – 29/10/2024