São Caetano diminui indicadores criminais de furto e roubo de veículos acima de 57% no mês de julho

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) divulgou nesta sexta-feira (30/8) dados da segurança em todo o Estado de São Paulo e São Caetano diminuiu em mais de 57% os indicadores criminais de furto e roubo de veículos, justificando o investimento de mais de R$ 70 milhões no Programa São Caetano Mais Segura, lançado em 2023.

Os dois principais indicadores criminais, furto e roubo de veículos, tiveram queda de 57,89% e 57,14%, respectivamente, no mês de julho, com relação ao mesmo período de 2023. Na mesma amostragem, o indicador de roubo outros, no qual inclui-se, por exemplo, o roubo de celulares, teve queda de 16,39%.

“Essa queda nos indicadores criminais, principalmente nos principais para a população, que são furto e roubo de veículos, demonstra a eficácia com que São Caetano combate a criminalidade. Isso, com certeza, se reflete pela ampliação dos investimentos em tecnologia, tanto no caso do Programa São Caetano Mais Segura quanto em recursos humanos e em estrutura. Além disso, não podemos deixar de citar a integração das Forças de Segurança, que tem contribuído mês a mês para a queda dos indicadores criminais”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

Outra prova de alto investimento da Prefeitura no combate à criminalidade são os números apresentados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), que no último dia 11 de agosto completou 4 anos de existência e tem sido fator preponderante no combate à criminalidade, consequentemente na queda dos principais indicadores criminais. São 403 câmeras de monitoramento, estrategicamente instaladas pelos 15 bairros da cidade, que se somam aos equipamentos existentes nas escolas, nas unidades de saúde e as 650 câmeras que estão sendo adquiridas neste semestre (fase licitatória). Com isso, São Caetano passará a contar com 1.335 câmeras de monitoramento.

“As Forças de Segurança em São Caetano atuam de forma uníssona, com trabalho integrado entre GCM (Guarda Civil Municipal) e Polícias Militar e Civil, com papel fundamental no combate à criminalidade. Todo esse empenho das Forças de Segurança e os investimentos em tecnologia do CGE e infraestrutura reforçam nosso compromisso com a segurança pública e a tranquilidade dos cidadãos de São Caetano”, complementou o secretário de Segurança, Sallum Kalil Neto.