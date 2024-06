São Caetano conquista Prêmio Band Cidades Excelentes em Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública

“É tudo verdade quando alguém fala das maravilhas de viver em São Caetano do Sul”, iniciou o jornalista Marco Antonio Sabino ao anunciar o município como ganhador da etapa estadual do Prêmio Band Cidades Excelentes 2024, no pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, na categoria acima de 100 mil habitantes.

“Temos incentivado a geração de emprego e renda de maneira muito incisiva, seja desburocratizando a abertura de novas empresas, seja intermediando a colocação e recolocação de moradores no mercado de trabalho, como no Portal do Emprego. Demos grande salto recentemente com a inauguração do Parque Tecnológico e do Coworking Municipal, estimulando novos negócios. Este prêmio é mais um reconhecimento a todo o trabalho realizado”, ressalta o prefeito José Auricchio Júnior.

A premiação, recebida pelo Secretário da Sedeti (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação), Felipe Carmona, é medida pelo IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila) e avalia a evolução e o bom desempenho das cidades ao longo dos últimos quatro anos.

O pilar Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública está diretamente relacionado ao progresso. A partir de uma banca avaliadora, foram selecionadas as três melhores cidades no ranking estadual: Salto, Barueri e São Caetano, que saiu vencedora com uma pontuação de 83,97.

Aspectos como acesso ao emprego, capacidade de organização e serviços de atendimento ao público foram analisados. O desenvolvimento do município impacta positivamente setores ligados à segurança, tranquilidade, respeito às leis e manutenção da ordem pública. O índice de renda domiciliar, o nível de escolarização dos moradores e a facilidade de escoamento da produção também foram considerados neste pilar.

Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes e o Instituto Aquila, o prêmio tem como premissas reconhecer iniciativas pioneiras de gestão pública municipal, incentivar a implementação de projetos de melhoria na esfera pública, compartilhar referências e soluções de gestão para inspirar outros municípios e valorizar servidores públicos que atuam de forma proativa em benefício da população.