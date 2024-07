São Caetano conquista o tricampeonato geral dos Jotiscs

A anfitriã São Caetano do Sul conquistou o título geral do 3º Jotiscs (Jogos das Terceira Idade de São Caetano do Sul), disputado de 17 a 27 de julho. O tricampeonato sul-caetanenses veio com 136 pontos, superando os 124 pontos conquistados no bicampeonato de 2023.

São Bernardo do Campo (115) e Santo André (65) ficaram com o segundo e o terceiro lugares, respectivamente. Ao todo, foram distribuídas 120 medalhas, sendo que a campeã São Caetano conquistou 34: 13 de ouro, 12 de prata e 9 de bronze. O 3º Jotiscs reuniu 1.500 atletas de 12 cidades: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra, Atibaia, Mongaguá, Atis-Praia Grande, Esmeralda-Praia Grande, Pinhalzinho e São Paulo.

Foram disputadas 17 modalidades: atletismo, bocha, buraco, coreografia, dança de salão, damas, dominó, natação, pesca, rummikub, sinuca, tênis de mesa, tênis de campo, tranca, truco, vôlei adaptado e xadrez.

A coordenadora da Comtid (Coordenadoria Municipal da Terceira Idade), Lucila Lorenzini, falou sobre a importância da competição. “É uma satisfação imensa para mim e para todos que trabalham com idosos. Uma pessoa ativa, mental e fisicamente, diminui as chances de hospitalização ou de desenvolver alguma doença crônica e, nestes casos, vencer ou perder é o de menos. Todos aqui foram vencedores”, ressaltou Lucila.