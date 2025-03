São Caetano Cidade Linda leva ações para Praças da Família nos bairros Olímpico e Santa Paula

A Prefeitura de São Caetano do Sul deu continuidade nesta semana (17 a 21/3) ao Programa São Caetano Cidade Linda nas Praças da Família Salvador Quero Lopes, no Bairro Olímpico, e Di Thiene, no Santa Paula. A ação, que leva revitalização e zeladoria a parques, praças e jardins do município, é executada por equipes da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos).

Ambas as praças estão dentro do padrão Praça da Família, com aparelhos de ginástica para adultos (longevidade), playground e espaço pet. “São Caetano conta com 16 praças da família. Temos praça da família em oito dos 15 bairros da cidade e iniciamos estudos para levar essa padronização às praças de bairros que ainda não contam com uma Praça da Família”, ressaltou o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.

Foram realizados nas duas praças da família os serviços gerais de pintura, serralheria e alvenaria, incluindo a manutenção de brinquedos e aparelhos de longevidade, que porventura estivessem avariados.

PRAÇAS DA FAMÍLIA

São Caetano tem 16 espaços no padrão Praça da Família, com aparelhos de ginástica para adultos (longevidade), playground e espaço pet. São eles:

1 – Praça Nipo Brasileira – Bairro São José;

2 – Praça Itália – Bairro Fundação;

3 – Praça Adauto Murteira – Bairro Santa Maria;

4 – Praça Salete Cicarone – Bairro Santa Maria;

5 – Praça Faria Lima – Bairro Santa Maria;

6 – Praça das Andorinhas – Bairro Santa Maria;

7 – Praça Adauto Moreira – Jardim São Caetano;

8 – Praça Francisco José da Silva – Jardim São Caetano;

9 – Praça Toshio Kawakami – Bairro Boa Vista;

10 – Praça Erasmo Batissaco – Bairro Mauá;

11 – Praça dos Imigrantes – Bairro Olímpico;

12 – Praça Di Thiene – Bairro Santa Paula;

13 – Praça Salvador Quero Lopes – Bairro Olímpico;

14 – Praça Luiz Carlos Pereira de Almeida, no Bairro Cerâmica;

15 – Praça do Estádio – Olímpico;

16 – Praça Monteiro Lobato (Olímpico).