São Caetano capacita 4 mil profissionais da Educação

As aulas da Rede Municipal de Ensino serão retomadas nesta quarta (17/7), e os educadores já estão preparados para um novo período de aprendizados e realizações. Na segunda-feira (15/7), a Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Seeduc (Secretaria de Educação), promoveu a II Jornada Pedagógica, evento de capacitação destinado aos quatro mil profissionais que atuam nas escolas municipais da cidade.

O tema dessa edição foi A importância da escola contemporânea: desafios e possibilidades. Segundo a secretária de Educação, Minéa Fratelli, o objetivo do evento foi refletir sobre o cotidiano escolar e avaliar a educação que se faz hoje e suas potencialidades para o futuro.

As palestras abordaram temas como tecnologia, matemática e ludicidade, relações de convivência e étnico-raciais, cuidado com o outro e com o meio ambiente, respeito, ética, inclusão e equidade.

Para conduzir a reflexão sobre esses temas foi convidado um verdadeiro time de especialistas em Educação, Pedagogia, História, Filosofia, Ética, Políticas Públicas, Gestão Escolar, Inclusão, Cultura Afro-Brasileira e Arte, entre outras disciplinas, formados pelas principais universidades do Brasil e do exterior.

Para receber todos esses profissionais, o evento foi dividido em dois horários (manhã e tarde) e diversos locais. Além do Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação), as palestras tiveram lugar no Espaço das Telhas (na Prefeitura), Teatro Paulo Machado de Carvalho, USCS (campi Barcelona e Centro), Fundação das Artes e no Senai Boa Vista.