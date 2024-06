São Caetano abre inscrições para credenciamento de veículos na Exposição Anual de Carros Antigos

Estão abertas as inscrições para interessados em participar da 15ª Exposição Anual de Carros Antigos de São Caetano do Sul. Para se inscrever, é preciso ser proprietário de veículo com, no mínimo, 30 anos de fabricação ou considerado raridade. O prazo é até 19 de julho.

A inscrição é gratuita – basta preencher o formulário disponível no site: cultura.saocaetanodosul.sp.gov.br. A participação é solidária: o expositor contribui com 2 kg de alimento não perecível, a ser entregue no local. Atenção: o envio do formulário preenchido não garante a participação no evento. Os inscritos serão submetidos a um processo seletivo. Os aprovados serão contatados pela Secretaria Municipal de Cultura de São Caetano do Sul.

Em conjunto com os festejos do aniversário de 147 anos do município, de 26 a 28 de julho, no Espaço Verde Chico Mendes, a 15ª Exposição Anual de Carros Antigos reúne grandes shows, gastronomia e “mercado de pulgas” (comércio de camisetas, miniaturas, peças e outros produtos relacionados a autos), além de diversas atrações artísticas temáticas ao longo dos três dias de atividades. A realização é da Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A Exposição Anual de Carros Antigos faz um resgate da rica trajetória do setor automotivo, uma oportunidade para apreciadores de todas as idades acompanharem, de perto, os possantes que fizeram história no século 20 reunidos. Em 2023, o evento contou com a participação de 670 veículos e de 35 clubes; as comemorações pelos 146 anos de São Caetano do Sul atraíram 150 mil pessoas ao Espaço Verde Chico Mendes.

Regulamento da 15ª Exposição Anual de Carros Antigos de São Caetano do Sul

Participarão apenas os veículos devidamente cadastrados e aprovados na seleção (com pelo menos 30 anos de fabricação ou considerados raridades).

Cada participante, obrigatoriamente, deve levar 2 kg de alimento não perecível (atenção ao prazo de validade), que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de São Caetano do Sul.

A entrada dos veículos expositores, que deverá ser feita com o pisca-alerta ligado e velocidade reduzida, deverá obedecer aos seguintes horários:

26/7, sexta-feira, 17h às 22h;

27/7, sábado, 8h às 19h;

28/7, domingo, 8h às 12h.

A retirada dos carros (independentemente da data e horário de entrada) será no dia 28, a partir das 17h.

Um anfitrião irá receber os expositores junto ao Portão 1 do Espaço Verde Chico Mendes.

Está vetado qualquer tipo de atividade perigosa (“borrachão”, “zerinho”, “acelerada”, entre outras manobras que possam colocar em risco a segurança dos expositores, equipe organizadora e público visitante).

Haverá espaços designados para clubes automotivos (ilhas), com equipe própria zelando pelo isolamento e integridade dos veículos; não será permitido som alto nas ilhas destinadas aos clubes.

Para participantes do “mercado de pulgas”, eventuais reposições de produtos, limpeza, carga e descarga, entre outros serviços, serão realizados das 7h às 9h, no sábado e no domingo.

Não será permitido fazer churrasco nas dependências do Espaço Verde Chico Mendes.

Não será permitida a entrada de caixas térmicas (coolers), bebidas enlatadas, animais, bicicletas, skates, patins, patinetes ou outros itens que possam acarretar risco à integridade dos veículos em exposição.

A partir das 20h30, em cada dia de evento, profissionais responsáveis pela segurança ficarão posicionados junto ao gradil, bloqueando a passagem do público para a área de exposição de carros antigos.

O Espaço Verde Chico Mendes estará aberto nos dias 26, 27 e 28/7, das 9h às 20h, com toda a infraestrutura disponível aos expositores e visitantes (administração, banheiros do parque, serviços de limpeza e outros). Mais informações podem ser obtidas por e-mail: antigomobilismo@saocaetanodosul.sp.gov.br ou telefone: 11 4233-8910 (com Igor Oliveira).