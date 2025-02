São Caetano abre edital para artistas se apresentarem como atrações do Carnaval

A Prefeitura de São Caetano do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), lançou edital para quem estiver interessado em oferecer oficinas artísticas, apresentações musicais e intervenções para compor a programação do Carnaval da cidade. O período de inscrições vai de 10 a 17 de fevereiro. As apresentações estão previstas para os dias 1 e 2 de março, das 11h às 19h, no Espaço Verde Chico Mendes.

As inscrições estarão disponíveis pelo link: https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/secult. O chamamento público tem a finalidade de credenciar atividades que se enquadrem nos objetivos propostos para o evento, com temática pertinente e compatibilidade ao local.

Para outras informações: (11) 4233-8910 ou e-mail: [email protected].