São Bernardo dá pontapé inicial para retorno do Carnaval de rua em 2025

Em uma nova medida de resgate das tradições e identidade da cidade, a Prefeitura de São Bernardo, governada por Marcelo Lima, deu pontapé inicial para o retorno do Carnaval de rua em 2025. Por meio de ato oficial, a gestão lançou nesta sexta-feira (31/1) edital de chamamento para inscrições de blocos visando a realização das atividades populares.

A ação, que acontecerá no final de fevereiro (22 e 23/2) e início de março (1 a 4/3), será coordenada pela Secretaria de Cultura e Juventude de São Bernardo. O prazo de inscrições se dá a partir de hoje e vai até o dia 9 de fevereiro, data limite. As inscrições habilitadas serão divulgadas no dia 14 de fevereiro, via formulário eletrônico (https://forms.gle/gs7sBCjcrRbSDpdq5). A última vez que a cidade teve Carnaval foi em 2016.

“Depois de quase uma década, São Bernardo voltará a organizar um dos eventos mais populares que já tivemos aqui. Os blocos de rua são patrimônio cultural da cidade. Alguns deles são históricos e nunca deixaram de desfilar. Agora nós vamos fazer um evento organizado, planejado e regulamentado, com o objetivo de resgatar essa tradição de São Bernardo”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

A secretária de Cultura e Juventude de São Bernardo, Samara Dinis, sustentou que os blocos são de “suma importância para a difusão de um dos movimentos mais expressivos da cultura popular brasileira”. “Esse era um pedido antigo dos fazedores de cultura da nossa cidade, que, nesta gestão, estamos colocando para frente.”

TRADIÇÃO – Dentre os blocos de rua mais conhecidos de São Bernardo estão o “Maria Fuá”, que conta com marchinhas de Carnaval, e um grupo de maracatu, o bloco “Mulheres do ABC”, o “Eureca”, que defende direitos sociais, como diversidade, respeito e igualdade, e também o “Bloco da Saúde”, promovido pela Secretaria municipal de Saúde.