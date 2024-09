São Caetano abre agendamento de carteirinhas para se associar aos clubes

A Prefeitura de São Caetano do Sul vai abrir as cinco piscinas públicas a partir de 8/10, mas os moradores que ainda não são sócios de nenhum já podem regularizar sua situação a partir desta sexta (20/9). Para se associar aos clubes e fazer as carteirinhas, que permitem curtir o verão nas piscinas públicas da cidade, é necessário fazer agendamento pelo site da Prefeitura e se deslocar de forma presencial ao Atende Fácil, na Rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro.

As piscinas públicas localizam-se nos clubes: CER Luiz Baraldi (Gisela), CER Santa Paula (Gonzaga), CIEE Professora Alcina Dantas Feijão (Águias), CER Prosperidade (Cespro) e Complexo Poliesportivo José Tortorello Neto (SELJ).

Com o cartão de associado em mãos, é preciso apresentar o exame médico na SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), ou realizá-lo gratuitamente nos Centros Esportivos (Águias / Cespro/ Gonzaga/ Gisela). Em caso de dúvidas, o número é o 4233-8916.

Os documentos necessários são comprovante de residência em São Caetano, RG e uma foto 3×4, tirada na hora. Todas as piscinas contam com um monitor aquático (salva-vidas).

EXAMES MÉDICOS

Os exames médicos para quem vai frequentar as piscinas já têm datas agendadas: acontecem nos dias 21 e 28/9 e 5/10 nos clubes CIEE Professora Alcina Dantas Feijão; CER Luiz Baraldi; CER Santa Paula e CER Prosperidade.

SERVIÇO

CER Luiz Baraldi (Gisela)

Rua Sebastião Diogo, 99, Bairro Boa Vista. Telefone: 4231-3823

Horário de funcionamento: De terça-feira a domingo, das 9h às 17h;

CER Santa Paula (Gonzaga)

Rua Luiz Louzã, 170, Bairro Olímpico. Telefone: 4224-6137

Horário de funcionamento: De terça-feira a domingo, das 9h às 17h;

CIEE Professora Alcina Dantas Feijão (Águias)

Rua Juruá (Travessa Nilson Monte), 50, Bairro Mauá. Telefone: 4231-2537

Horário de funcionamento: De terça-feira a domingo, das 9h às 17h;

CER Prosperidade (Cespro)

Rua Garça, 121, Bairro Prosperidade. Telefone: 4229-2655

Horário de funcionamento: De terça-feira a domingo, das 9h às 17h;

Complexo Poliesportivo José Tortorello Neto (SELJ)

Avenida Fernando Simonsen, 190, Bairro São José. Telefone: 4233-8916

Horário de funcionamento das piscinas: sábado e domingo, das 9h às 17h.