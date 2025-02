São Bernardo tem autorização para investir R$ 300 milhões em infraestrutura

O governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, registrou mais um avanço nesta quarta-feira (05/2) e obteve autorização para contratar operação de crédito no valor total de até R$ 300 milhões, junto a instituições financeiras, tendo como principal objetivo assegurar investimento em infraestrutura na cidade. As propostas, encabeçadas pelo Executivo, tiveram aval da Câmara, permitindo ao município destinar recursos em diversas áreas, como pavimentação, drenagem, mobilidade urbana e habitação.

Entre os projetos aprovados pelo Legislativo, conforme mencionado, está o texto que autoriza o Poder Executivo a contrair financiamento no volume de até R$ 200 milhões, com ou sem garantia da União. De acordo com emenda aditiva à proposta, os recursos serão voltados à execução de obras, serviços complementares e de suporte a programa de transporte urbano, bem como a implantação de Projetos Habitacionais de Interesse Social (PHIS).

Outro projeto do Executivo, avalizado nesta quarta pela Casa, possibilita celebrar operação de crédito com a Desenvolve SP – agência de fomento do Estado de São Paulo – até o montante de R$ 100 milhões para pavimentação de novas vias, drenagem, contenções, pontes e viadutos. Em outra frente, a gestão municipal recebeu também crivo favorável para contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa Pró-Moradia, destinado a intervenções de prevenção de desastres e contenção de encostas.

“São obras estruturais importantes, de grande significado, para a população de São Bernardo. Esses investimentos robustos vão melhorar a vida das pessoas, além do impacto do desenvolvimento da nossa cidade, atraindo empresas, gerando emprego e renda. Agradeço muito o entendimento da Câmara. Com esses passos iniciais dados hoje, todas as ações irão garantir mais progresso e crescimento, econômico e social, em benefício dos moradores”, sustentou o prefeito Marcelo Lima.

PACOTE – Os recursos serão utilizados, entre as ações do pacote de obras, para recuperação da malha viária de São Bernardo, assim como foi realizada neste primeiro mês de gestão na Vila Carminha, Vila Vitória e Jardim Detroit, dentro do novo Programa Minha Rua Nova, bem como projetos de construção de novas unidades habitacionais.