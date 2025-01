Prefeito de São Bernardo Inspeciona Obras e Reforça Compromisso com a Mobilidade e Sustentabilidade

No último sábado, 4 de janeiro, o prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, do Podemos, conduziu uma vistoria abrangente em diversas obras em andamento na cidade. O evento teve como foco principal a análise técnica de intervenções urbanas que abrangem reurbanização, habitação, meio ambiente e mobilidade urbana.

A atividade se concentrou em organizar cronogramas e ajustar pontos cruciais para otimizar as melhorias nas áreas afetadas. Entre os projetos inspecionados, destacam-se as obras de reurbanização na região do Pós-Imigrantes, que fazem parte do Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros de São Bernardo (Prosabs). Também foram avaliadas intervenções significativas como o alargamento e recuperação da Estrada dos Alvarengas, a expansão da Estrada do Poney Club e o prolongamento da Rua Santa Martins.

Adicionalmente, Marcelo Lima conferiu o progresso das obras da segunda fase das alças de acesso ao Km 16 da Via Anchieta, além dos viadutos que compõem o Corredor ABD-Couros e o viaduto estaiado Robert Kennedy-Piraporinha.

Durante a vistoria, o prefeito enfatizou a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento da cidade. “Realizamos uma série de vistorias junto ao nosso time de secretários e suas respectivas equipes. Nosso objetivo é verificar os detalhes das obras em execução e garantir que as entregas sejam feitas à população com a maior celeridade possível. Estamos empenhados em avançar em todas as áreas, tornando São Bernardo ainda mais feliz e sustentável“, declarou Lima.

O prefeito também fez questão de ressaltar seu compromisso em concluir 100% das obras programadas, independentemente do estágio atual de execução. “Fizemos visitas minuciosas a uma extensa lista de projetos. Tenham certeza de que iremos finalizar todas as obras planejadas para o bem-estar da nossa cidade. Um exemplo disso é o Viaduto Robert Kennedy, que melhorará significativamente a mobilidade na região. É fundamental considerar nossa regionalidade, já que São Bernardo faz divisa com Diadema. Não podemos falar sobre uma cidade sem incluir a vizinha”, concluiu Marcelo Lima.