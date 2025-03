São Bernardo Plaza Shopping fomenta o empreendedorismo feminismo com loja colaborativa

Para celebrar o Mês da Mulher, o São Bernardo Plaza Shopping promove loja colaborativa em parceria com a Associação de Mulheres Empreendedoras (AME). Até 8 de abril, o espaço recebe mais de 20 participantes que produzem e comercializam uma grande variedade de produtos. A loja faz parte da segunda edição que o empreendimento promove do Empodera ELA, campanha da ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil – que reforça a importância do empreendedorismo e do empoderamento feminino.

No espaço, 24 empreendedoras expõem os seus produtos que estarão à venda durante todo o período da campanha. Clientes e frequentadores do shopping podem encontrar itens como laços e acessórios infantis, biscuit, velas, canecas, itens de papelaria, biscoitos, cookies, suspiros, peças em knooking, crochê, MDF e porcelana, saboaria, cremes, mandalas e outros.

A loja do Empodera ELA fica localizada no Piso L2, próximo à loja Clube Melissa, e funciona de segunda à sábado, das 10h às 22h e, aos domingos e feriados, das 14h às 20h.



Crédito:Divulgação

