Empreendedoras do ABC levam inspiração a mulheres da região

No ano em que celebra seus 45 anos, o Shopping Metrópole se orgulha de sua história inovadora e de seu compromisso em promover uma sociedade mais inclusiva e igualitária e reúne empreendedoras da região do ABC para compartilharem suas trajetórias em cinco fastcasts todos capitaneados pela jornalista e influenciadora de São Bernardo do Campo Juliana Bontorim.

Nascida em São Bernardo do Campo, Juliana Bontorim é jornalista com experiência no universo televisivo e no colunismo social. Pioneira no empreendedorismo da comunicação, é divulgadora do Grande ABC, incentivadora do empreendedorismo feminino e voz ativa na valorização da maternidade tardia com qualidade de vida, graças à chegada do pequeno Augusto Di Lucca, experiência que inspirou o projeto Mamãe Quase Fit.

Os episódios abordarão as experiências, dificuldades enfrentadas, o perfil da área de atuação, além inspirar mulheres. Os EmpoderaCast estarão disponíveis no novo canal do YouTube do Shopping Metrópole.

As empreendedoras convidadas a participar são Patrícia Lemes, proprietária do Évora Café, instalado dentro do empreendimento, Regiane Canuto, proprietária da Regiane Canuto Confeitaria, com duas unidades em São Bernardo do Campo e uma em Santo André, Luisa Caldas, consultora em Propriedade Intelectual e especialista em registro de marcas e patentes, Jaque Britto, idealizadora da Etos Paper e Decor, e Daniely Farina, sócia-diretora do Grupo ABC da Comunicação.

O EmpoderaCast faz parte da campanha Empodera Ela, que celebra o Mês da Mulher e reforça a importância do empreendedorismo e do empoderamento feminino. Realizada pela ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil, desde 2019, já impactou mais de 10 milhões de pessoas e ofereceu plataforma para mais de 15 mil empreendedoras exibirem seus talentos e produtos, nos mais de 50 shoppings administrados pela companhia em diversos estados do Brasil.

“O Empodera ELA é uma homenagem às mulheres e uma oportunidade de amplificar vozes femininas. Queremos que cada mulher se sinta inspirada, apoiada e empoderada para ser protagonista de sua história”, afirma diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer.

“Para produzir o EmpoderaCast, buscamos empreendedoras da região, que pudessem compartilhar suas experiências e inspirar mais mulheres em suas jornadas”, comenta Valéria de Biasi, superintendente do Shopping Metrópole.

Segundo a executiva, esse engajamento do shopping, inclusive, celebra o empoderamento feminino, para que mais mulheres possam fazer suas escolhas livres de imposições ou rótulos atribuídos a seu gênero e que vai ao encontro do compromisso da ALLOS, que tem como meta chegar até 2030 com 50% de mulheres em altos cargos.