São Bernardo marca presença em reunião com Tarcísio e secretarias

Em agenda para discutir a construção de ações conjuntas, São Bernardo marcou presença em reunião com o governador Tarcisio de Freitas. A vice-prefeita sargento Jéssica Cormick representou o prefeito Marcelo Lima em encontro, nesta quinta-feira (6/2), para diálogo em busca de recursos estaduais para a cidade. Mais de 600 prefeitos, vice e autoridades estiveram no Palácio dos Bandeirantes na apresentação da cartilha “Programas e Ações de Apoio às Prefeituras”, que detalha os programas do Estado para o desenvolvimento regional e dos municípios.

“Foi um momento de diálogo e de discussão de temas importantes não só para a cidade de São Bernardo, mas também para a nossa região, em especial nas áreas de segurança pública, resiliência climática, habitação e saúde. Temos à nossa disposição para essas parcerias, mais de 135 programas e ações que podem ajudar a nossa cidade em todo o seu desenvolvimento e, consequentemente, mudar a vida dos nossos moradores”, ressaltou Jéssica.

De acordo com o governador, o trabalho em conjunto com os municípios fortalece o Estado dentro do desenvolvimento econômico e também em outras frentes. “Um grande diferencial do Estado de São Paulo é a qualidade dos seus prefeitos. A gente vê gestores muito comprometidos, preparados, muito técnicos, que dão soluções criativas e isso faz toda a diferença”, declarou Tarcisio, durante o evento.

Segundo levantamento do Estado, Tarcisio já repassou R$ 2,4 bilhões aos municípios desde o início da gestão e mantém convênios para incentivar obras de infraestrutura nas regiões. Entre os projetos realizados em parceria com as prefeituras estão ações para tornar as cidades mais estruturadas aos fenômenos climáticos.

ALINHAMENTO

Na última quarta-feira (5/2), a Defesa Civil do Estado reuniu representantes municipais, também no Palácio dos Bandeirantes, para encontro de alinhamento frente à prevenção e enfrentamento aos desastres naturais. O evento também serviu para orientar e capacitar novos coordenadores, agentes municipais e demais profissionais da área de Proteção e Defesa Civil.

“Essa reunião foi essencial para que pudéssemos aprimorar conhecimento técnico e promover a troca de experiências sobre gestão de riscos e ações emergenciais. Outros assuntos discutidos e que são de grande importância para as cidades na prevenção de desastres naturais foram os Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil e a gestão de riscos no transporte de produtos perigosos, além da obtenção de recursos para serviços emergenciais e a comunicação eficaz na emissão de alertas”, declarou o Coronel Faro, coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil.