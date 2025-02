Prefeitos do Consórcio ABC se reúnem com Tarcísio em busca de recursos para a região

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, representado pelos prefeitos das cidades consorciadas, participou de reunião com o governador Tarcisio de Freitas para um diálogo em busca de recursos estaduais para a região. Na ocasião, foi apresentada a cartilha “Programas e Ações de Apoio às Prefeituras”, que detalha programas do Governo do Estado em diversas áreas da administração pública.

Estiveram presentes representando a entidade regional o vice-presidente do Consórcio ABC e prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, além dos prefeitos de Santo André, Gilvan Júnior; de Diadema, Taka Yamauchi; de Mauá, Marcelo Oliveira; de Rio Grande da Serra, Akira Auriani; e a vice-prefeita de São Bernardo do Campo, Jessica Cormick.

A cartilha apresentada pelo governador detalha todos os programas estaduais disponíveis e orienta como os municípios podem fazer para aderir às iniciativas e aos recursos. Ao todo, são 135 programas e ações que podem apoiar as prefeituras.

“Tratamos de diversos temas importantes para nossa região, como resíduos sólidos, mobilidade, micro e macrodrenagem, saúde, segurança, entre tantos outros. São muitos programas que a gente pode trabalhar e, consequentemente, trazer ganhos para a população do Grande ABC e de nossas cidades”, afirmou Guto Volpi.

Metrô no ABC

Na tarde da última quarta-feira (5), o governador autorizou o Metrô a iniciar a elaboração do projeto básico da Linha 20-Rosa, que vai ligar o Grande ABC à capital paulista. Com 33 km de extensão, o futuro ramal vai conectar os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo à zona oeste de São Paulo, passando pelas regiões da Lapa, Pinheiros, Vila Olímpia, Itaim Bibi e Moema. A expectativa é que mais de 1,3 milhão de passageiros sejam beneficiados diariamente com o novo trecho.

“Uma grande notícia para a população da região, com o fortalecimento da Mobilidade na nossa região e a chegada desta linha de metrô, que vai facilitar o deslocamento dos moradores do Grande ABC com a capital”, afirmou o vice-presidente do Consórcio ABC.

Com o anúncio do andamento do projeto, a adequação da região ao novo modal deve entrar nas futuras pautas da entidade regional. No ano passado, o Consórcio ABC conquistou R$ 4,5 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, para elaboração de um Novo Plano Regional de Mobilidade Urbana, que já deve considerar o ramal metroviário no planejamento futuro de deslocamentos da região.