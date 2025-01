Santos cancela evento no Pacaembu, mas mantém apresentação de Neymar na Vila

O Santos cancelou o evento programado para o Pacaembu, mas reafirmou seu compromisso em apresentar Neymar na Vila Belmiro nesta sexta-feira (31).

Está prevista uma coletiva de imprensa e uma celebração aberta ao público, no final da tarde ou início da noite. A expectativa é que os ingressos sejam disponibilizados em breve para o público.

Inicialmente, o plano incluía a apresentação no Pacaembu pela manhã, mas a logística impediu, pois Neymar não chegaria a tempo da Arábia Saudita. O clube estuda uma nova data para o evento.

O Santos aguarda a confirmação do voo do jogador para oficializar o anúncio. O atraso na viagem ocorre por questões burocráticas envolvendo a rescisão com o Al-Hilal e liberações fiscais e de passaporte.

A expectativa é que Neymar embarque ainda nesta quinta-feira. Caso confirmado, o Santos divulgará sua contratação e os detalhes da apresentação na Vila. O comunicado já está pronto.

Além disso, é provável que Neymar esteja no clássico contra o São Paulo, sábado, na Vila Belmiro. Sua estreia pode ocorrer contra o Botafogo-SP, quarta-feira, em Santos.