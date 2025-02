Santos se aproxima da contratação do volante Thiago Maia

O Santos está em fase avançada nas negociações para a aquisição do volante Thiago Maia, com a expectativa de que um acordo seja alcançado nos próximos dias. A diretoria do clube já estabeleceu entendimentos com o Flamengo e o Internacional, atual clube do atleta, e agora se concentra nas conversas diretas com Maia.

Apesar de Thiago Maia estar vinculado ao Internacional, o pagamento referente à sua transferência do Flamengo ainda não foi realizado pelo clube gaúcho. Isso significa que a transação entre Santos e Internacional requer a garantia de um pagamento ao Flamengo, cujos valores permanecem confidenciais. Em 2024, o volante foi transferido por um montante de quatro milhões de euros.

O Internacional, mesmo com pendências financeiras com o Flamengo, solicitou uma compensação financeira ao Santos para liberar o jogador. No entanto, o desejo de Thiago Maia em retornar ao Santos para jogar ao lado de Neymar parece estar favorecendo a concretização desse negócio.

Em um episódio recente, Maia havia vencido uma ação trabalhista contra o Santos no valor de R$ 26 milhões, mas optou por parcelar o valor e abrir mão de correções e juros para acelerar seu retorno ao clube onde fez história.

A chegada de Thiago Maia é vista como um elemento crucial para completar o elenco sob a direção do técnico Pedro Caixinha, que já conta com 11 novos reforços. A intenção do Santos é finalizar as contratações com a adição de mais um meio-campista após assegurar a compra de Maia.