Flamengo recusa duas propostas do Zenit por Gerson e Wesley

O Flamengo recebeu uma proposta de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 107 milhões) do Zenit, da Rússia, para a contratação do meia Gerson. No entanto, a diretoria rubro-negra decidiu não abrir negociações neste momento.

Gerson, que possui 27 anos e é considerado um dos pilares da equipe, desempenha um papel fundamental na formação tática do time sob o comando de Filipe Luís. Além de suas habilidades em campo, ele também exerce a função de capitão, sendo uma peça chave nas ambições do clube para a temporada.

Em declarações recentes, o diretor de futebol José Boto reafirmou que o Flamengo não permitirá a saída de jogadores que são vistos como essenciais para o elenco. Essa postura reflete a estratégia do clube em manter seus principais talentos à medida que se prepara para os desafios que virão.

Além da oferta por Gerson, o Zenit também havia feito uma proposta de 25 milhões de euros por Wesley, outra oferta que foi prontamente recusada. O Flamengo optou por manter o lateral-direito na equipe durante o primeiro semestre, com vistas à disputa do Mundial programado para junho. A expectativa é que Wesley possa ser negociado futuramente por um valor em torno de 35 milhões de euros na próxima janela de transferências.

No que diz respeito às movimentações no mercado, o Flamengo já concretizou a venda de Fabrício Bruno ao Cruzeiro e emprestou Alcaraz ao Everton, da Inglaterra. Carlinhos também foi cedido ao Vitória por meio de um empréstimo. Adicionalmente, o clube aceitou uma proposta do CSKA, da Rússia, pelo jogador Lorran.