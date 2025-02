Santos F.C. anuncia reformulação em programa de Sócio-Torcedor

O Santos Futebol Clube, um dos mais tradicionais do Brasil, anunciou alterações significativas em seu programa de sócio-torcedor durante uma sessão extraordinária do Conselho Deliberativo. As mudanças foram apresentadas pela diretoria e receberam a aprovação dos conselheiros presentes.

Até o momento, os torcedores santistas tinham à disposição três categorias de associação: Black, Gold e Silver. Além dessas opções, existia o cadastro denominado Santos Mais Popular, que é gratuito e obrigatório para aqueles que desejam adquirir ingressos para as partidas.

A reformulação visa não apenas atualizar as condições das modalidades de sócio-torcedor, mas também atrair um maior número de adeptos ao clube. Com isso, o Santos pretende fortalecer sua base de torcedores e aumentar a receita proveniente das associações.

A Gazeta Esportiva obteve acesso ao documento que detalha essas alterações, embora detalhes específicos sobre os novos valores e planos ainda não tenham sido divulgados publicamente. A expectativa é que o clube faça um anúncio formal nas próximas semanas, detalhando os benefícios e as novas categorias que serão introduzidas.

As mudanças no programa de sócio-torcedor do Santos refletem uma tendência observada em diversos clubes brasileiros, que buscam revitalizar suas estratégias de engajamento com os torcedores, especialmente em um cenário onde a fidelização da torcida se torna cada vez mais crucial para a sustentabilidade financeira das instituições esportivas.