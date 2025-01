Santos relaciona Tiquinho para duelo contra o Velo Clube; Soteldo está fora

O Santos divulgou os relacionados para a partida deste sábado (25) diante do Velo Clube, fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Dentre as grandes novidades, estão a presença do centroavante Tiquinho Soares e a ausência do meia-atacante Yeferson Soteldo.

Anunciado nesta sexta (24), o novo camisa 9 e já viajou com a delegação para o confronto pelo Estadual. Além dele, o outro centroavante relacionado é o jovem Luca Meirelles, de 17 anos. Diante disso, a expectativa é que Tiquinho seja o titular e estreie com a camisa santista.

No caso do venezuelano, a questão é muscular. De acordo com informações divulgadas através da assessoria do Santos, “Soteldo foi poupado de viajar por conta da entorse no tornozelo esquerdo, evitando um desgaste excessivo”. Ele será reavaliado diariamente para saber se tem condição de ser relacionado para os próximos compromissos do clube.

Por opção técnica, Pedro Caixinha não relacionou três jogadores: o lateral Hayner e os atacantes Lucas Braga e Wendel Silva. O trio recebeu oportunidades nas três primeiras rodadas do Paulistão e não agradaram ao treinador.

Com a derrota para o Palmeiras, o Santos ficou na segunda colocação do grupo B do Campeonato Paulista com quatro pontos. O Guarani tem a mesma pontuação, mas fica à frente pelo saldo de gols: 1 a 0.

VEJA OS RELACIONADOS PARA VELO CLUBE X SANTOS