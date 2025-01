Palmeiras vira para cima do Santos e vence primeiro clássico do Paulistão

O Palmeiras até saiu atrás, mas cresceu na reta final e venceu o Santos por 2 a 1, nesta quarta-feira (22), na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O Santos abriu o placar contando com a sorte em cobrança de falta de Guilherme. Ele chutou na barreira, mas um desvio em Thalys matou Weverton.

Guilherme comemorou seu gol com recado a Neymar. O atacante fez a comemoração típica do astro — colocando os polegares nas bochechas e mostrando a língua — e depois simulou estar assinando um papel.

Thalys mostrou ter estrela no segundo tempo. Aposta de Abel Ferreira entre os titulares, ele deixou tudo igual. A joia já havia buscado o empate para o Alviverde na última rodada, quando saiu do banco contra o Noroeste.

Richard Ríos foi o nome da virada. O colombiano teve estrela em bomba nos acréscimos e decretou a vitória palmeirense na Vila Belmiro.

O Santos permaneceu com quatro pontos e aparece na segunda posição do grupo B. O Palmeiras chegou a sete e assumiu a liderança provisória da chave D. O São Bernardo, que tem seis, joga contra o Mirassol na quinta-feira (23).

As duas equipes voltam a campo no sábado (25). O Santos visita o Velo Clube, às 18h30 (de Brasília). O Palmeiras recebe o Novorizontino às 20h30. Os dois jogos são válidos pela quarta rodada do Paulistão.

Como foi o jogo

As equipes alternaram o domínio do primeiro tempo, mas o Santos teve mais sorte. O Palmeiras começou a partida em cima, mas logo viu o Peixe assumir o controle ainda que sem levar muito perigo. O trecho intermediário da etapa foi mais truncado e ficou marcado pela lesão de Thaciano, que sentiu a coxa esquerda e precisou sair. O azar deu lugar à sorte. Guilherme, que faz começo de ano iluminado, contou com um desvio em cobrança de falta, abriu o placar e levou o 1 a 0 para o intervalo.

O Palmeiras foi melhor no segundo tempo e teve brilho de joia e chute venenoso no fim. Em desvantagem, o Alviverde se mandou para o ataque e pressionou desde os primeiros minutos. Acuado, o Santos não encontrou soluções para os contra-ataques e viu a vitória escorrer pelos dedos quando Thalys deixou tudo igual. O empate diminuiu o ritmo da partida, mas Richard Ríos brilhou em sobra de bola nos acréscimos e definiu a vitória.