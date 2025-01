Palmeiras acerta com Claudinho, mas Zenit prefere venda para clube do Catar

Na última terça-feira (21), o Palmeiras foi surpreendido com a notícia de que Claudinho, atualmente no Zenit da Rússia, optou por se transferir para um clube no Catar, deixando de lado sua ida ao Verdão. As tratativas entre os clubes já estavam bastante avançadas, com troca de documentos em andamento.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, expressou sua decepção com a mudança de rumo. “Nós chegamos a um acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou nossa proposta. Conversei pessoalmente com ele e, em duas ocasiões, ele garantiu que viria para o Palmeiras, afirmando não ter interesse em jogar no Catar“, declarou ao ge.

As negociações foram intensificadas na última semana, quando o clube demonstrou forte interesse no meia-atacante de 27 anos. No fim de semana, os termos da venda foram acertados entre Palmeiras e Zenit, e na segunda-feira, Claudinho e seus representantes deram uma confirmação verbal à transferência.

Porém, durante a troca das minutas contratuais, o representante do jogador informou ao Palmeiras sobre a mudança de planos, surpreendendo a diretoria. “Fizemos uma oferta muito competitiva e ele havia concordado. Contudo, isso é parte do futebol. Nenhum atleta está acima da Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguiremos buscando reforços que possam agregar valor ao nosso elenco“, destacou Leila Pereira.

Desde sua chegada ao Zenit, em 2021, Claudinho tem sido especulado em retornos ao futebol brasileiro. O Flamengo também tentou sua contratação em temporadas anteriores, mas o clube russo sempre foi reticente em liberar o jogador, postura que mudou recentemente.

O técnico Abel Ferreira esperava contar com Claudinho como um dos três reforços solicitados para fortalecer defesa, meio-campo e ataque. Com essa reviravolta, o Palmeiras agora redireciona seu foco para outras opções antes do fechamento da janela de transferências no final de fevereiro.