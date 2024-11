Santos promove mais de 16 mil abordagens sociais

Com um empenho contínuo no atendimento às pessoas em situação de rua, a cidade de Santos registrou mais de 16.400 abordagens sociais entre janeiro e outubro deste ano. As ações implementadas pela Prefeitura vão além da mera retirada das ruas, buscando a reintegração social através do restabelecimento de vínculos familiares e da reinserção no mercado de trabalho. Em um avanço inédito na região, está em andamento o projeto para o primeiro abrigo familiar destinado a essa população, que atualmente conta apenas com instalações separadas por gênero.

O aumento do número de pessoas vivendo nas ruas é um desafio global, agravado em centros urbanos como Santos, que, devido à sua posição central na Baixada Santista, atende a demandas de toda a região. Para lidar com essa questão, o município oferece uma vasta rede de serviços sociais.

As operações diárias são realizadas por uma equipe especializada da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), que atua ininterruptamente das 7h à meia-noite. As equipes percorrem a cidade em veículos identificados, promovendo abordagens humanizadas que visam apresentar os serviços socioassistenciais disponíveis e incentivar novas perspectivas de vida.

Sob a responsabilidade da Coordenação de Atenção Social à População em Situação de Rua (Copros-Pop), essas operações ocorrem cerca de 30 vezes ao dia. “Nosso foco é a proteção e garantia de direitos”, afirma Humberto Martinez, secretário de Desenvolvimento Social. “Trabalhamos para encorajar essas pessoas a acessar os serviços públicos sem coerção ou violência.”

A Prefeitura investiu R$ 2,5 milhões no último ano para ampliar a frota da Seds e contratou 80 novos profissionais via concurso público, duplicando sua capacidade de atendimento.

O Centro Pop é o ponto inicial para aqueles que aceitam ajuda, oferecendo serviços como armazenamento de pertences, alimentação, assistência psicossocial e encaminhamento para abrigos. Larissa Figueiredo, coordenadora da Copros-Pop, ressalta que casos complexos são tratados com apoio adicional de outras secretarias para garantir um atendimento abrangente.

Até outubro deste ano, o Programa Recâmbio Qualificado auxiliou 324 pessoas no retorno seguro às suas cidades e famílias de origem. Este programa não se limita a fornecer transporte; visa restaurar laços familiares essenciais.

Santos dispõe ainda de abrigos institucionais e casas de passagem para atender diferentes perfis da população em situação de rua. A cidade também conta com um Abrigo Emergencial durante o inverno e está desenvolvendo um novo espaço com capacidade para 30 pessoas, projetado para manter famílias unidas.

O Programa Fênix oferece qualificação profissional aos assistidos pela rede social municipal. Participantes recebem salário mínimo e outros benefícios enquanto participam de cursos e retomam seus estudos.

Um exemplo notável desse trabalho é Edilson Martins, conhecido como Fênix entre colegas. Após enfrentar desafios nas ruas, ele agora trabalha na Prefeitura Regional da Zona da Orla e Intermediária (ZOI) como pintor e participa de projetos educacionais sobre direitos humanos.

Complementando esses esforços está o Consultório na Rua (CNAR), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Esta equipe multidisciplinar já realizou milhares de atendimentos clínicos ao longo do ano, oferecendo serviços preventivos e tratamentos essenciais à saúde dos moradores em situação de rua.

A população pode colaborar acionando a Equipe de Abordagem Social pelo telefone 153 sempre que identificar alguém necessitando auxílio nas ruas. Esse serviço opera continuamente para garantir assistência eficaz e humanizada aos mais vulneráveis da cidade.