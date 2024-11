Santos oferece aulas gratuitas de xadrez

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes (Semes), está disponibilizando aulas gratuitas de xadrez para crianças e adultos a partir dos oito anos de idade. As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, dia 18, e as atividades ocorrerão no Centro Esportivo e Recreativo (CER) Rebouças, localizado na Ponta da Praia.

As sessões de xadrez serão ministradas nas terças e quintas-feiras, divididas em três níveis: iniciantes às 9h, intermediários às 10h e avançados às 11h. Cada turma terá um limite máximo de quatro participantes, o que garante uma atenção mais personalizada por parte dos instrutores. Segundo o secretário de Esportes, Gelasio Fernandes, “o objetivo é proporcionar um aprendizado efetivo com foco na evolução individual dos alunos. Planejamos expandir o número de vagas e turmas à medida que a demanda crescer”.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem se dirigir à secretaria do Rebouças, localizada na Praça Eng. José Rebouças s/n, nos horários das 8h às 11h ou das 14h às 17h. É necessário apresentar documento de identidade original com foto e cópia, duas fotos no formato 3×4, documento do responsável para menores de idade e comprovante de residência. As inscrições estarão abertas enquanto houver vagas disponíveis.

O xadrez é reconhecido por seus benefícios cognitivos significativos, incluindo o aprimoramento da memória visual e espacial, aumento da capacidade de atenção, desenvolvimento do planejamento estratégico e fortalecimento da inteligência fluida e memória funcional. A prática também estimula habilidades como raciocínio lógico, tomada de decisões, controle emocional e autoconfiança.

Esta iniciativa alinha-se ao quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU: Educação de Qualidade. Para mais informações sobre os ODS, consulte os demais artigos relacionados.