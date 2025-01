Santos faz proposta e avança pela contratação de Arthur, da Juventus

O Santos está em negociação para a contratação do volante Arthur Melo, atualmente vinculado à Juventus, da Itália. A proposta feita pelo clube paulista consiste em um empréstimo até o término da temporada, com uma cláusula que permite a opção de compra ao final do contrato.

Arthur, que já integrou a seleção brasileira e mantém uma relação próxima com Neymar, enfrenta dificuldades em encontrar espaço no elenco da Juventus. A equipe italiana está aberta a negociar o jogador, que na última temporada foi emprestado à Fiorentina, onde teve a oportunidade de jogar regularmente.

Apesar de ter sido inscrito pela Juventus para a fase de grupos da Champions League, Arthur não foi relacionado para nenhuma das partidas nesta temporada. Na janela de transferências anterior, o atleta esperava por um novo empréstimo ou uma transferência definitiva, mas não recebeu propostas concretas.

A última participação de Arthur em campo ocorreu em 29 de maio do ano passado, quando jogou 74 minutos na final da Liga Conferência, onde a Fiorentina foi derrotada pelo Olympiacos, da Grécia.

A possível chegada de Arthur ao Santos é um pedido do técnico Pedro Caixinha. O treinador expressou preocupação com a escassez de opções no meio-campo, dificultando a rotação do elenco nas primeiras rodadas da temporada.

Arthur Melo começou sua carreira no Grêmio, onde se destacou e conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil em 2016 e a Conmebol Libertadores em 2017. Seu desempenho chamou a atenção do Barcelona, que o contratou no meio da temporada 2018.

Durante sua passagem pelo Barcelona, o volante conquistou o Campeonato Espanhol na temporada 2018/2019 e a Supercopa da Espanha em 2018. Em representações pela seleção brasileira, Arthur foi parte das conquistas do Superclássico das Américas em 2018 e da Copa América em 2019.

Em 2020, ele foi negociado com a Juventus. Embora tenha tido um bom início na equipe italiana, participando de mais de 30 jogos nas duas primeiras temporadas, Arthur foi emprestado ao Liverpool na temporada 2022/2023. No entanto, sua passagem pela Premier League foi curta; após atuar apenas duas vezes devido a uma lesão na coxa esquerda que exigiu cirurgia, ele retornou à Juventus ao final da temporada.

No início da atual temporada 2023/2024, Arthur foi novamente emprestado à Fiorentina. Durante sua estadia na equipe italiana, ele participou de 48 partidas e contribuiu com dois gols e três assistências.