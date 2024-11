Santos celebra Dia Nacional do Samba neste domingo (1º)

Os entusiastas do samba têm um motivo especial para comemorar neste domingo, 1º de dezembro. A partir das 15 horas, a pitoresca Lagoa da Saudade, situada no Morro da Nova Cintra, será transformada em um vibrante cenário para uma homenagem ao Dia Nacional do Samba, que é oficialmente celebrado em 2 de dezembro. O evento promete ser uma grandiosa celebração com a participação das 15 agremiações que compõem a Liga Independente Cultural das Escolas de Samba de Santos (Licess), além do prestigiado projeto Samba da Mangueira.

Com acesso gratuito e formato de megaensaio, a festividade reunirá escolas de samba renomadas como Bandeirantes do Saboó, Brasil, Dragões do Castelo, Imperatriz Alvinegra, Império da Vila, Mocidade Amazonense, Independência, Padre Paulo, Real Mocidade Santista, Sangue Jovem, União Imperial, Unidos da Zona Noroeste, Unidos dos Morros, Vila Mathias e X-9.

“Estamos preparando uma tarde repleta de samba e confraternização”, afirma Leandro Campos, coordenador da Prefeitura Regional dos Morros da Secretaria das Prefeituras Regionais (Sepref), entidade responsável pela organização. “Este evento não apenas proporciona diversão para toda a família como também reforça a tradição e a rica cultura do samba em nossa região.”