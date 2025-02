Santos anuncia a chegada de Deivid Washington por empréstimo do Chelsea

O Santos oficializou nesta quinta-feira (20) a contratação do atacante Deivid Washington. O atleta chega por empréstimo do Chelsea até o fim de 2025 com opção de compra ao final do vínculo.

Criado nas categorias de base do clube, o “Presidente”, como é carinhosamente apelidado pela torcida santista, retorna à Baixada após ser vendido aos Blues em 2023. O centroavante estava acertado com o Peixe há algumas semanas, mas aguardava o fim do Sul-Americano Sub-20 para se apresentar e ser anunciado.

Nascido em Itumbiara, Goiás, Deivid Washington tem 19 anos e é apontado como uma das grandes revelações recentes da base do Santos. Destaque em todas as categorias, o atacante foi promovido aos profissionais do clube no primeiro semestre de 2023 e rapidamente conquistou o coração dos santistas.

O Menino da Vila entrou em campo 16 vezes e anotou dois gols pelo Alvinegro Praiano. As boas atuações chamaram a atenção do futebol europeu, culminando com a transferência da joia para o Chelsea em agosto de 2023.

Na equipe inglesa, o “Presidente” fez três jogos pelos profissionais e atuou mais pelo sub-21. No último mês, ele disputou o Sul-Americano Sub-20 com a Seleção Brasileira. Anotou três gols em sete jogos disputados, sendo o último deles na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no domingo (16), que garantiu o título para o Brasil.

Deivid Washington chega para ser o décimo reforço do Santos nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube já havia anunciado os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy, os meia-atacantes Thaciano, Álvaro Barreal e Benjamín Rollheirser, e os atacantes Tiquinho Soares, Neymar Jr e Gabriel Veron.