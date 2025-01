Manchester City vira jogo e derrota Chelsea em grande estilo

No Estádio Etihad, o Manchester City protagonizou uma virada emocionante ao vencer o Chelsea por 3 a 1 em um confronto válido pela Premier League. A partida, marcada por momentos de intensa rivalidade, teve seu início surpreendente com o Chelsea saindo na frente logo nos primeiros minutos.

A equipe londrina abriu o placar com Madueke, que se beneficiou de um erro defensivo dos Citizens. O defensor Khusanov tentou cabecear a bola para o goleiro Ederson, mas a jogada resultou em um toque fraco, permitindo que Jackson fizesse a assistência para Madueke, que não hesitou em balançar as redes aos 2 minutos: 1 a 0 para o Chelsea.

Após o gol inicial dos Blues, a equipe teve a oportunidade de ampliar a vantagem com uma finalização de Sancho, mas Ederson fez uma defesa importante. Com o passar do tempo, o Manchester City começou a dominar a posse de bola e forçou Sanchez a trabalhar em um chute de Marmoush. Foden também esteve perto de igualar o placar, acertando a trave.

Com um crescente domínio na partida, os Citizens pressionaram e chegaram ao gol de empate aos 41 minutos da primeira etapa. Gündogan lançou Matheus Nunes, que superou um defensor antes de chutar. No rebote, Gvardiol estava posicionado para empurrar a bola para dentro do gol, estabelecendo o placar em 1 a 1.

No segundo tempo, o Manchester City retornou com mais intensidade e logo ameaçou virar o jogo. Haaland recebeu um passe profundo e finalizou para uma boa defesa de Sanchez. O time da casa continuou pressionando e conseguiu sua virada aos 22 minutos. Após um lançamento preciso de Ederson, Haaland venceu Chalobah na corrida e encobriu Sanchez com um chute preciso, colocando os Citizens à frente: 2 a 1.

Após sofrer a virada, o Chelsea tentou reagir e pressionou, mas sem conseguir criar oportunidades claras contra a defesa do Manchester City. Em contrapartida, os Citizens mostraram-se eficazes nos contra-ataques e selaram sua vitória aos 41 minutos. Haaland novamente participou da jogada ao receber um lançamento de Ederson e tocar para Phil Foden. O jovem atacante avançou em velocidade e finalizou no canto de Sanchez, fechando o placar em 3 a 1.

Com essa vitória, o Manchester City alcança 41 pontos na tabela da Premier League, ocupando agora a quarta posição, enquanto o Chelsea permanece em sexto lugar com um ponto a menos.