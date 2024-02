Santo André vence prêmio Cidades Educadoras com projeto de educação ambiental do Semasa

Sensibilização ambiental, participação e respeito pelo planeta. Estes e outros atributos estão presentes no projeto Água, Câmera e Ação, iniciativa realizada pela Gerência de Educação Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e que acaba de ser premiada como uma das três melhores no Prêmio Internacional Cidades Educadoras 2024.

O trabalho concorreu com outras 66 candidaturas de 11 países e 55 cidades e, entre as três premiadas, Santo André se destaca conjuntamente a projetos da Cidade do México (México) e Odivelas (Portugal).

O Água, Câmera e Ação foi promovido entre 2020 e 2022 com recursos do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo) e contou com apoio e parcerias em diversas frentes, entre as quais a Secretaria Estadual de Educação, o Instituto Cultural Social Brasil e a Secretaria Municipal de Educação, que foi a ponte entre o município e a Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), responsável pelo prêmio.

A premiação existe desde 2016 para fomentar e reconhecer projetos inovadores, que tenham viés democrático, participativo, de respeito ao próximo e compromisso pelo bem comum. A gerente de educação ambiental do Semasa e responsável pela condução do trabalho, Elaine Cristina da Silva Colin, conta que ao término das ações já havia ficado emocionada em vivenciar toda aquela trajetória e como os resultados tinham sido significativos.

“Ficamos ainda mais felizes em saber que fomos premiados pelo projeto especial que realizamos e que envolveu 325 jovens andreenses e mais de 1000 pessoas na exibição e debates dos curtas metragens produzidos pelos participantes do Água, Câmera e Ação. O protagonismo deles, dentro de suas comunidades, a possibilidade de replicabilidade da experiência, as dimensões da territorialidade e a transversalidade são fatores que contaram muito para atendermos aos critérios do prêmio. É um orgulho para toda a equipe que esteve envolvida no projeto”, comenta.

No Água, Câmera e Ação os jovens participaram de três módulos formativos que envolviam conhecimentos e práticas sobre meio ambiente, recursos hídricos, audiovisual e empreendedorismo digital. No total, foram 48 curtas-metragens produzidos e 12 making-ofs. O Semasa também promoveu diversos cinedebates, com apresentação das produções e bate-papo sobre as temáticas de sustentabilidade e recursos hídricos. O encontro final do projeto ocorreu em formato de seminário, que contou com a presença de 150 pessoas.

Ainda neste ano, a iniciativa vai ganhar um livro, que relata toda a experiência e o passo a passo das atividades. O material está em desenvolvimento pelo Semasa e tem previsão de lançamento em março. Já em maio, acontece o XVII Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em Curitiba (Paraná), e a equipe de educação ambiental da autarquia também fará a exposição oral do trabalho.

Todo o histórico do projeto, além dos módulos trabalhados estão disponíveis no site www.semasa.sp.gov.br/aca e a playlist com os vídeos produzidos está no YouTube da autarquia, no link http://bit.ly/youtubesemasa.

AICE – A Associação Internacional de Cidades Educadoras é uma organização sem fins lucrativos, constituída como uma estrutura permanente para a colaboração entre os governos locais comprometidos com a Carta das Cidades Educadoras, que é o roteiro utilizado pelos municípios que integram o grupo.

A sede em Barcelona é responsável pelo suporte e monitoramento das cidades educadoras, faz a adesão de novos municípios, divulga experiências, além de apoiar e acompanhar a cidade que sedia o Congresso Internacional de Cidades Educadoras.

Santo André é cidade-membro da AICE desde 2006, conforme Lei Nº 8.870/2006, sob responsabilidade da Secretaria de Educação.

Mais informações sobre a Associação Internacional de Cidades Educadoras estão disponíveis no site https://www.edcities.org/pt/