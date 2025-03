Santo André transforma sucata e entulho em brinquedos e mobiliário urbano

Braços metálicos que serviam para segurar luminárias pelas ruas andreenses são transformados em gangorras, alambrados ou guarda-corpos; árvores que caíram ou estavam condenadas e que foram retiradas, viram bancos, decks, mobiliários e/ou brinquedos para áreas públicas. Estes são alguns entre tantos outros exemplos de criatividade, habilidade manual e sustentabilidade que a Fabrinque realiza diariamente em Santo André a partir de resíduos, sucatas, entulhos e outros tipos de materiais.

“Os brinquedos utilizados em praças, em parques, os bancos, nosso mobiliário urbano, são equipamentos de reaproveitamento. Madeiras de alguma árvore que caiu pela cidade, ferros dos postes que são retirados, enfim, materiais que poderiam ser entulho e ser encaminhados para o aterro são transformados aqui. É um orgulho para a cidade”, enfatizou o prefeito Gilvan Junior, que visitou a sede da Fabrinque, localizada na Vila Guiomar.

Desde 1990, marceneiros, carpinteiros, soldadores e diversos outros servidores são escolhidos a dedo para desempenhar da melhor maneira este trabalho de reaproveitamento de materiais como concreto, madeira, fibra resinada, metais, madeiras e materiais diversos, gerando um novo produto para uso público, fabricando elementos que integram espaços como academias ao ar livre, playgrounds, pet parques, pistas de caminhada, guias de concreto para vias públicas e outros locais.

“São 28 servidores que atuam aqui, verdadeiros talentos da Prefeitura. Santo André é realmente uma cidade sustentável e tem servidores de altíssima qualidade, porque aqui praticamente se realiza um trabalho de artesão, de qualidade, muito bem-feito e produzido, com muito carinho e que a gente devolve para a cidade. Reutilizamos material, melhorando o meio ambiente e devolvendo tudo para nosso município”, continuou o chefe do Paço andreense.

Outro exemplo do que a Fabrinque já fez foi transformar um antigo silo industrial no foguete que integra o playground do Parque Guaraciaba. E as próximas entregas de equipamentos públicos – como as praças previstas para o mês de abril, o Parque Urbano Santa Teresinha e os corredores de ônibus centrais – contam com algum tipo de participação da fábrica andreense.

“Todas essas obras que vão ser entregues têm equipamentos sendo preparados aqui. Existem algumas exceções como, por exemplo, um brinquedo especial ou adaptado, que compramos pelo menos um modelo pra gente poder tentar aprender a fazer. Mas a maioria absoluta, 90% a gente produz aqui”, enalteceu o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, que participou da visita.

A partir de materiais descartados e reaproveitados são realizados desenhos e projetos para confecção de equipamentos e brinquedos, criados com características diferenciadas. Inclusive estudos ergométricos e de resistência são feitos seguindo as normas de segurança.

“Às vezes vamos em uma praça que precisa ser recuperada e o brinquedo está muito danificado. A gente pega um brinquedo daqui, instala nessa praça, traz o velho e já recupera para uma próxima praça. Então nada vai pro lixo. Tudo é reaproveitado. Santo André faz o seu papel pensando no futuro”, emendou o titular da Pasta andreense.



Crédito:Eduardo Merlino/PSA

Crédito:Eduardo Merlino/PSA

Crédito:Eduardo Merlino/PSA

Crédito:Eduardo Merlino/PSA

Crédito:Eduardo Merlino/PSA