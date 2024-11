Sustentabilidade também é assunto para negócios de pequeno porte

As práticas sustentáveis podem estar no dia a dia de empresas de qualquer porte ou setor. Porém, apenas 35% dos pequenos negócios as conhecem, de acordo com pesquisa realizada pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade, que é gerido pelo Sebrae Mato Grosso. Sustentabilidade é o tema do Sebrae-SP Notícias exibido hoje, 11 de novembro.



Existe uma maioria de micro e pequenas empresas à margem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, e adotados por 193 países membros, incluindo o Brasil.



O documento lista uma série de ações para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir paz e prosperidade mundial.



Para falar sobre esse assunto, o Sebrae-SP Notícias recebeu a consultora do Escritório Regional Capital Leste I Melise do Nascimento. Ela deu orientações sobre como as pequenas empresas podem adotar essas práticas e contribuir para a melhoria nos aspectos ambientais, sociais e corporativos.



O programa exibe também uma entrevista com Marcos Poiato, da Poiato Recicla, empresa que faz a reciclagem de bitucas de cigarro, as transformando em papel.



O programa traz ainda a agenda da semana com destaque para a Feira de Negócios que ocorre em Sorocaba no fim do mês e lembra da realização nesta quarta-feira, 13 de novembro, da live do Sebrae-SP com dicas para os empreendedores aproveitarem a Black Friday.



O Sebrae-SP Notícias vai ao ar a partir das 17h no canal do YouTube do Sebrae-SP.