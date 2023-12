Santo André terá Feira do Natal Solidário com Toni Garrido, KLB e tributo a Michael Jackson

A tradicional Feira do Natal Solidário será realizada neste fim de semana, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, no estacionamento do Paço Municipal de Santo André. Com grandes artistas, como Toni Garrido e KLB, além de variadas opções gastronômicas, o evento mais uma vez terá como objetivo principal ajudar o próximo, com troca do ingresso por 2 kg de alimento não perecível.

Na sexta-feira (8), a feira será realizada das 18h às 22h. No sábado (9) e no domingo (10), o evento acontece das 12h às 22h. O montante arrecadado será destinado a entidades assistenciais cadastradas e repassado para aproximadamente 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Esperamos que as famílias venham se divertir e contamos também com o espírito solidário que está cada vez mais presente nos andreenses”, destacou o prefeito Paulo Serra. “E quem não puder colaborar com alimento, pode também ajudar com um agasalho ou qualquer outro item. Às vezes o que não serve mais para um, pode ter um grande valor ou ser útil para outro”, completou a primeira-dama Ana Carolina Serra.

A Feira do Natal Solidário terá extensa programação, com uma atração principal por dia. Na sexta-feira, por exemplo, o vocalista da banda Cidade Negra, Toni Garrido, sobe ao palco a partir das 20h para animar os presentes com seus hits e carisma. Já no sábado, também às 20h, os irmãos do trio KLB trazem toda a nostalgia dos anos 2000 e os principais sucessos da discografia para o Paço andreense. E no domingo, novamente às 20h, Rodrigo Teaser promete deixar os fãs boquiabertos em show cover que homenageia o rei do pop Michael Jackson.

Além disso, são dezenas de opções gastronômicas, em barracas de comidas doces e salgadas das mais variadas e com arrecadação destinada para entidades assistenciais. Como habitual, o ambiente será familiar, incluindo estrutura para as crianças, e os pets também são bem-vindos. A programação completa está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Logo ali – Em paralelo à Feira do Natal Solidário seguirão na ativa as atrações do Paço Encantado, ao lado do espelho d’água, na esplanada dos três poderes andreenses. A estrutura de acesso gratuito permanecerá montada até dia 24, com carrossel, roda gigante, fábrica de bonecos de neve (mediante inscrição no site www.santoandrenatalsolidario.com.br; somente para crianças até 12 anos e moradoras de Santo André), árvore de Natal de 22 metros de altura, Ursolino gigante, neve artificial e praça de alimentação.

O Natal Solidário 2023 é uma apresentação da Coop, com patrocínio da Aesa, Living, Patriani e Sabesp, e copatrocínio de LGBS, Terracom, Grand Plaza Shopping e OSSEL Assistência.