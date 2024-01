Santo André receberá investimento de R$ 23 milhões para restauros em Paranapiacaba

A Prefeitura de Santo André, em parceria com o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), irá restaurar 252 casas da parte baixa da Vila de Paranapiacaba, com investimento de R$ 23 milhões. Os recursos serão disponibilizados pelo Governo Federal por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O anúncio aconteceu nesta terça-feira (23) em uma reunião entre membros da Secretaria de Meio Ambiente e do Iphan, representado pelo presidente nacional, Leandro Grass, e pelo superintendente do órgão em São Paulo, Danilo de Barros Nunes.

“É motivo de orgulho receber o Iphan para mais esta parceria. O instituto está sempre nos ajudando a resgatar a história. Temos sete convênios com o PAC, que já foram concluídos ou estão em via de ser finalizados, caso do Cine Lyra que já tem 70% de obras e a casa incendiada que está em licitação. O oitavo serão as casas da Vila”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

“Nós olhamos como um todo, o patrimônio nem sempre está nos grandes edifícios, muitas vezes passam pelas pessoas, que mantêm a memória e a história do local. Neste ano, o Iphan possui uma série de investimentos em diferentes lugares do país e Paranapiacaba está inclusa”, disse Leandro Grass.

Cine Lyra – Durante a visita a Paranapiacaba, os representantes do Iphan visitaram as obras de restauro do Cine Lyra, que contará com exibição de filmes e receberá eventos educativos e culturais. O investimento na restauração é de R$ 4.293.104,90, tendo como contrapartida R$ 1.383.169,05 do Iphan, R$ 2.469.693,40 do CMPU (Conselho Municipal de Política Urbana) e R$ 440.242,45 da Prefeitura de Santo André.

O Cine Lyra é tombado pelo Iphan, pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e Comdephaapasa (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André).

A memória do Cine Lyra começa em 1903. Naquele ano, a Sociedade Recreativa Lyra da Serra foi criada para proporcionar aulas de música e atividades culturais às famílias dos funcionários que se instalaram na Vila para a construção da estrada de ferro Santos-Jundiaí.