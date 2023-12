Santo André recebe partida do Natal Sem Fome no estádio Bruno Daniel

Um dos jogos beneficentes mais tradicionais do país, o Natal Sem Fome será realizado neste ano no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. O evento organizado pelo técnico Narciso (ex-jogador do Santos) acontece no dia 23 de dezembro (sábado), às 18h, e a entrada para o jogo são dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar.

A troca antecipada dos ingressos acontecerá a partir da próxima terça-feira (12), em três pontos: estádio Bruno José Daniel (Rua 24 de maio, s/nº), das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira; Banco de Alimentos, localizado na Craisa (Avenida dos Estados, 2.195), das 8h às 12h e das 13h às 16h30, nos mesmos dias; e loja Impacto Prime (Avenida dos Estados, 5.855), no horário comercial de segunda-feira a sábado. O Banco de Alimentos receberá posteriormente todos os itens arrecadados e distribuirá para as famílias mais necessitadas.

Em sua 19ª edição, a partida festiva será transmitida ao vivo pelo SporTV para todo o Brasil e irá contar com a participação de grandes nomes do esporte e do meio artístico. As principais atrações serão o atacante Gabigol, bicampeão da Libertadores com o Flamengo, e o cantor MC Daniel.

Atletas de grandes clubes paulistas também marcarão presença, como Matheus Bidu (Corinthians), Kaiky Naves (Palmeiras) e Júnior Caiçara (Santos), além de Claudinho (Zenit da Rússia), Arthur Gomes e Ruan Santos (Cruzeiro), Kaique (Athletico/PR), Júnior Dutra (Figueirense), Bruno Cesar e o ex-jogador Marcos Assunção. Alguns destes também marcaram o nome vestindo a camisa do Esporte Clube Santo André, o Ramalhão. Por fim, aceitaram o convite os influencers Jukanalha, Cartolouco e Boca de 09.

“Todos os alimentos doados pelo público e por empresas parceiras serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santo André. O objetivo é fazer uma grande festa e ajudar as pessoas mais necessitadas, que poderão passar um Natal mais feliz”, disse Narciso, que desde 2005 promove jogos beneficentes em Santos e outras cidades paulistas.