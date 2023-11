Santo André recebe evento de adoção de cães deficientes no dia 9 de dezembro

O Projeto Cãodeirante vai realizar mais um evento de adoção de cães com algum tipo de deficiência no dia 9 de dezembro, em Santo André (Grande ABC). Será na unidade da PetLove (Av. Portugal, 751), no bairro Vila Bastos, das 11h às 16h. De acordo com os organizadores, cerca de 10 animais estarão à espera de um novo lar.

“Estamos muito felizes em contar com a parceria da PetLov. É uma oportunidade incrível de oferecer visibilidade aos animais com deficiência e destacar a missão do Cãodeirante. Nossos eventos de adoção não são apenas sobre encontrar lares amorosos, mas também sobre quebrar estigmas e mostrar que todos os animais merecem uma chance”, diz Giovanna Perdomo, uma das fundadoras do projeto.

Haverá cães de diferentes raças, portes e tipos de deficiência, mas todos eles têm boa saúde. E a adoção definitiva só acontece depois de todo um processo de análise e avaliação, para verificar se o candidato a tutor realmente está apto a adotar o pet.

“Os animais com deficiência, na maioria das vezes, não são considerados na hora da adoção. Quem busca adotar um pet geralmente atém o seu olhar a um ideal específico de cão ou gato, olhar este que geralmente desconsidera o animal com deficiência. O Projeto Cãodeirante busca ser ponte entre os pets com deficiência que estão invisibilizados em abrigos e as pessoas que tenham interesse em adotar um cão ou gato. Para sermos ponte, trabalhamos com conscientização e informação”, conclui Sophia Porto, também fundadora do projeto.

A ação em Santo André contará com o importante apoio das marcas de rações para cães e gatos Fórmula Natural e Adimax.