Santo André promove segunda edição do Canja com Canja nesta quarta

A próxima edição do projeto Canja com Canja será realizada nesta quarta-feira (21), às 19h, no Térreo 2 da Prefeitura de Santo André. A iniciativa, sucesso entre os anos de 2000 e 2010, reúne músicos e bandas interessados em se apresentar e dar uma “canja” para mostrar seu som. Canja é uma expressão muito comum no universo musical e significa uma pequena mostra da produção do artista.

O ‘Canja’ promove o encontro da plateia com uma diversidade de músicos e estilos musicais, em apresentações de 20 minutos para cada selecionado. Ao final, será servida a tradicional canja de galinha (com opção vegana) ao público. Nesta edição tocarão Odisseia em Construção (banda música brasileira), Gil Sant’Anna (voz e violão), Renan Neri (rap) e Fábio Kidesh (sitarista).

Criado com o objetivo de ser uma mostra permanente da produção local ao promover um espaço de encontro para artistas da música em geral, dando oportunidade a novas bandas e proporcionando o encontro de grupos já consagrados da cidade e região, o projeto Canja com Canja – uma realização da Secretaria de Cultura em parceria com a Comissão de Música – voltou em novembro de 2023, com o objeto de fazer um resgate desta proposta.

A ideia é retomar a oportunidade de encontros musicais e favorecer a cena artística da cidade, oferecendo espaço com infraestrutura para que os artistas possam apresentar seus trabalhos para um público diversificado.