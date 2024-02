Santo André promove acolhimento aos gestores da Educação

O Centro de Formação de Professores Clarice Lispector registrou casa cheia na manhã desta quinta-feira (8). E o público que ocupou os assentos era muito especial: diretores, gestores e coordenadores da Educação da rede municipal de ensino de Santo André. Em pauta estavam o planejamento para 2024 e os indicadores educacionais de 2023.

Realizado na semana em que começou o ano letivo nas escolas andreenses, o evento serviu como uma oportunidade de troca de informações. O prefeito Paulo Serra compareceu, cumprimentou os presentes, enalteceu esses profissionais que diariamente participam do desenvolvimento dos andreenses do futuro e parabenizou a Secretaria de Educação pela forma como realiza um trabalho de parceria com toda a equipe.

“É importante ter cidade bem cuidada, bonita, agradável, sem dúvida nenhuma. Mas o fator humano, do profissional, do ser dedicado, atualizado, estimulado, faz mais diferença do que a própria estrutura. Esse acolhimento e o que vocês têm feito na Secretaria, de ouvir, da participação de diretores, diretoras, assistentes pedagógicos e demais profissionais presentes aqui hoje, é o que vai fazer diferença no futuro que a gente quer construir na cidade”, exaltou o prefeito Paulo Serra.

O secretário de Educação, Almir Cicote, acompanhou o evento e destacou o papel de todos os profissionais. “Tenho orgulho de liderar uma equipe de qualidade nesta gestão. Hoje, contamos com uma Secretaria eficiente e bem preparada, que tem demonstrado excelentes resultados nos indicadores educacionais do município”, afirmou.

Os discursos foram precedidos por uma apresentação teatral. Depois disso, ocorreram as apresentações dos indicadores educacionais do ano passado e as expectativas para 2024. Houve ainda oportunidade para que os responsáveis pelos programas da Secretaria apresentassem seus trabalhos e sanassem as dúvidas dos presentes. Para finalizar, foi divulgado o 1º Congresso de Educação do Grande ABC, evento gratuito, que contará com a participação de mais de 100 palestrantes, agendado para os dias de 12 a 16 de março, abrangendo toda a região.